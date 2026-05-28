A Milano nasce un nuovo spazio per fare sport al servizio della comunità

Un campetto abbandonato torna a essere uno spazio pubblico a disposizione del quartiere. Succede nel quartiere Barona, a Milano, dove Piazza Paci è stata riqualificata attraverso un intervento sostenuto da Ford Italia, in collaborazione con il Comune di Milano e il Municipio 6, con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo per lo sport, l’incontro e l’aggregazione.

Il campo è stato rinnovato e trasformato anche dal punto di vista estetico grazie all’intervento del collettivo Truly Design, che ha realizzato sulla superficie un murales a cielo aperto. Al centro dell’opera compare un felino inserito in un contesto urbano, elemento scelto per caratterizzare il nuovo volto dello spazio.

«Gli interventi realizzati nell’ultimo anno in questo angolo di città stanno contribuendo a rendere il quartiere Barona-Sant’Ambrogio sempre più vivo e inclusivo, capace di generare opportunità e rafforzare il senso di comunità», ha dichiarato Gaia Romani, assessore alla Partecipazione del Comune di Milano. Romani ha ricordato, tra le azioni già realizzate nella zona, l’inaugurazione della nuova piazza scolastica di via De Nicola e la riqualificazione della fontana del centauro di piazza Paci. «Un insieme di azioni che valorizzano gli spazi pubblici e migliorano concretamente la qualità della vita delle persone. È la dimostrazione di quanto sia fondamentale costruire sinergie tra istituzioni, Amministrazione e Municipio, realtà private e territorio per restituire valore ai luoghi della città», ha aggiunto.

Per Ford Italia, che ha sostenuto il progetto, l’intervento rientra nelle iniziative rivolte alle comunità locali. «Da oltre 120 anni Ford sostiene concretamente le comunità in cui opera ed è presente con la sua rete, in tutto il mondo. Questo progetto rappresenta per noi un esempio tangibile di questo impegno e di come si traduca poi a livello locale in azioni in grado di costruire valore nel tempo», ha commentato Marco Buraglio, amministratore delegato di Ford Italia. «Con la restituzione di uno luogo come questo alla comunità di Barona, il nostro è un invito affinché si torni a riappropriarsi degli spazi urbani e a prendersene cura».

Il valore dell’intervento è stato sottolineato anche dal Municipio 6. Il presidente Santo Minniti ha definito il progetto «un investimento concreto sulla qualità della vita del quartiere», evidenziando come la presenza di spazi di aggregazione possa offrire alle persone, e in particolare ai giovani, punti di riferimento sul territorio.

Nel progetto è coinvolta anche Slums Dunk, associazione fondata da Bruno Cerella e Tommaso Marino, che utilizza lo sport come strumento educativo e sociale. L’associazione sarà parte del percorso volto a dare continuità all’utilizzo dello spazio e alle attività rivolte al quartiere. «Per noi lo sport è uno strumento potente di educazione e riscatto», ha dichiarato Marino. «Qui vogliamo costruire qualcosa che resti nel tempo, insieme al quartiere».

L’inaugurazione del campo ha alternato momenti istituzionali e attività aperte al pubblico, segnando l’avvio dell’utilizzo dello spazio da parte della cittadinanza. Il progetto è il risultato di un patto di collaborazione tra Comune di Milano, Municipio 6, Brand for the City, ICS Sant’Ambrogio, Fondazione L’Impronta Impresa Sociale, Condominio Box De Nicola Voltri, Slums Dunk ODV e Truly Design, con il sostegno di Ford Italia.

Con la riqualificazione del campetto, piazza Paci torna così a essere uno spazio accessibile nel quartiere

Barona. Un luogo pensato per lo sport e per la socialità, ma anche un tassello di un percorso più ampio di cura degli spazi pubblici e di rafforzamento delle relazioni tra istituzioni, soggetti del territorio e cittadini.