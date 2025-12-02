Milano riscopre la sua acqua termale e trasforma il benessere in una nuova abitudine metropolitana

Oltre 100.000 milanesi in otto mesi hanno provato i benefici delle vere acque termali della città, captate a 396 mt di profondità, assolutamente pure e fortemente attive per la cura della pelle.



Unico parco termale urbano di oltre 16.000 mq - di cui 6.000 mq al coperto e 10.000 mq all’aperto tra corte e aree verdi - tutti interamente dedicati al benessere, è il più grande con queste caratteristiche, in Europa.



Una realizzazione ambiziosa che intorno all’idea del ripristino dell’antica sorgente termale, ha unito storia, architettura, sostenibilità, tecnologia d’avanguardia e benessere, per ridefinire il concetto di lifestyle urbano.



Grazie a questo intervento visionario, Milano sta riscoprendo la sua vocazione termale all’interno di uno dei luoghi simbolo della propria storia, le ex Scuderie De Montel, splendido esempio di architettura Liberty nel cuore del quartiere di San Siro, che dopo decenni di abbandono e degrado è oggi un luogo magico, un’oasi di relax nel cuore della città.



Tra i vapori delle dieci e differenti piscine calde da cui sgorga acqua termale naturale e ricca di sali minerali, le quattro saune e il tepidarium, particolari e unici per experience e dimensioni, la banja russa più grande d’Italia, il calendario di rituali quotidiani, le 15 cabine dedicate ai trattamenti viso corpo firmati Terme di Saturnia Method, gli ambienti accoglienti e confortevoli e i servizi offerti, tra i quali una ristorazione ricercata e in continua evoluzione, ogni ospite vive l’esperienza in maniera personale, sulla base della propria agenda, perfettamente in linea con i ritmi e le esigenze di una città sempre in movimento quale è Milano.



La ricerca del benessere e la cura di sé diventano anche l’occasione di incontrarsi, celebrare e condividere e un luogo di naturale socialità.



Milano si sta quindi allineando a tante città del nord Europa in cui il termalismo è una sana e buona abitudine e fa parte del quotidiano.



Che Milano fosse una città termale lo sapevano già i romani. I milanesi, negli anni ’30, conoscevano le proprietà benefiche della propria “Acqua Marcia”, che sgorgava da una sorgente (poi andata in progressivo disuso) dal caratteristico aroma sulfureo e che era considerata un elisir di benessere. Per gran parte del Novecento, l’Acqua Marcia ha rappresentato per i milanesi una curiosa “fonte di salute”.



Numerose testimonianze orali e articoli dell’epoca riferiscono di persone che la bevevano regolarmente, attribuendole effetti benefici sulla digestione, sul fegato e sulla pelle.



L’acqua minerale termale di De Montel Terme Milano proviene da una falda profonda 396 metri, ed è ricca di solfati, bicarbonati e minerali, dalle comprovate proprietà benefiche. Ha ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Salute per le sue proprietà dermatologiche e rigenerative.



L’acqua minerale termale, a differenza delle acque potabili comuni, non subisce trattamenti di disinfezione o additivazione: la sua qualità dipende esclusivamente dalla roccia serbatoio e dal tempo di permanenza nel sottosuolo. È sottoposta al monitoraggio continuo di qualità e purezza e la sua composizione chimica non può essere alterata in nessun modo, perché il riconoscimento ministeriale è stato rilasciato per l’acqua con quelle specifiche caratteristiche.



L’acqua di De Montel è classificata come “oligominerale bicarbonato - calcica, ipotermale”, e ha ottenuto nel 2023 il riconoscimento ministeriale dell’efficacia terapeutica per balneoterapia nelle patologie dermatologiche, quali: Dermatite atopica, Eczemi, Prurigo, Dermatite seborroica, altre patologie dermatologiche croniche.



È in corso l’istruttoria per ottenere il riconoscimento ministeriale dell’acqua minerale di De Montel anche come “Acqua Minerale Naturale” da bere, in quanto equilibrata e fisiologica, leggera, alcalinizzante, ricca di calcio biodisponibile e ideale per un uso quotidiano.



Una forma di idratazione funzionale, utile sia alla prevenzione che al trattamento di disturbi digestivi, renali e metabolici, oltre che un alleato naturale nella medicina anti-aging.



Il dott. Nicola Angelo Fortunati, Responsabile Scientifico del Gruppo Terme&SPA Italia ha affermato: “Le Terme di Milano De Montel rappresentano un presidio naturale di cura e prevenzione: un luogo in cui l’acqua termale, la scienza e l’attenzione alla persona si uniscono per promuovere salute, benessere profondo e longevità consapevole.”



De Montel Terme Milano fa parte del Gruppo Terme & SPA Italia, nato nel 2021, e che riunisce alcuni dei più importanti siti termali e Spa del territorio nazionale grazie all’esperienza sviluppata con l’acquisizione di Terme di Saturnia- icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere immersa nella Maremma toscana. Le altre realtà già operanti del gruppo, insieme a Terme di Saturnia e De Montel, sono Monticello The Entertainment SPA e Terme di Chianciano.



Un network che vuole ridefinire il concetto di benessere contemporaneo, integrandolo nella quotidianità delle persone e nelle città in cui vivono. E Milano, grazie a De Montel, sembra essere sulla strada giusta per trasformare quella che un tempo era un’abitudine dei romani in un nuovo trend metropolitano.