Milioni di utenti iPhone a rischio. Apple lancia l'allarme in 98 Paesi

I possessori di iPhone devono fare molta attenzione a un possibile attacco spyware che si sta diffondendo rapidamente in questi ultimi giorni. A lanciare l'allarme è stata proprio la Apple, che sta mano a mano informando gli utenti di tutto il mondo. A quanto pare, infatti, la minaccia sarebbe concreta.

L'allarme diffuso

La minaccia di un attacco informatico riguarderebbe milioni di utenti iPhone in 98 paesi. Chiunque potrebbe essere preso di mira, e per tale ragione la multinazionale statunitense sta cercando di informate tutti i suoi clienti. Stando a un reconto di TechCrunch, degli spyware starebbero colpendo diversi dispositivi della Apple, sottraendo dati e informazioni personali. I primi a ricevere la notifica di avviso sono stati i possessori iPhone in India, dopodiché l'allarme si è diffuso. Secondo quanto affermato da Apple, lo spyware in questione starebbe colpendo i dispositivi associati all'Apple ID dell'utente. Gli hacker mirano a ottenere informazioni personali sull'utente.

" Apple ha rilevato che sei stato preso di mira da un attacco spyware mercenario che sta cercando di compromettere da remoto l'iPhone associato al tuo ID Apple -xxx-" ", sarebbe il messaggio arrivato agli utenti, come riportato dal portale online Hdblog.it.

Allerta massima

Come spiegato da Apple l'attacco hacker in corso è abbastanza serio. Non viene fatta menzione al gruppo di cybercriminali dietro allo spyware, così come non sono state fornite ulteriori informazioni a riguardo. Non è stato neppure precisato quali siano i Paesi che sono stati effettivamente interessati dall'attacco. Ad ogni modo, la società statunitense afferma di aver raggiunto gli utenti con i suoi avvisi tempestivi. Già nel 2021 riuscì a raggiungere i possessori di iPhone in oltre 150 Paesi, sempre per lanciare un allarme in merito a questo genere di attacchi. A quanto pare gli hacker puntano a un numero ristretto di persone, ma l'attacco è globale, ecco perché tutti devono essere informati e prendere precauzioni.