Ministero della Salute richiama lotti di miele Ambrosoli: maxi ritiro per rischio chimico

In questi giorni è scattato un maxi richiamo da parte del ministero della Salute nei confronti di alcuni lotti di miele di marca Ambrosoli. I prodotti, infatti, potrebbero costituire un rischio chimico per i consumatori, pertanto è stato deciso di eliminarli dagli scaffali in via precauzionale.

Stando a quanto riferito, in alcune confezioni è stata riscontrata la presenza di residuo antimicrobico. Non si tratta purtroppo della prima volta che delle sostanze di questo genere vengono trovate all'interno del miele. Farmaci antimicrobici possono essere impiegati per curare le piante, e le stesse api: in determinati casi, può accadere che alcuni residui rimangano nel prodotto finale. Per l'uomo si può dunque andare verso casi di antibiotico-resistenza, ecco perché l'Unione Europea applica misure di tolleranza zero.

Il ministero della Salute ha emanato ben nove avvisi di richiamo per i lotti del marchio Ambrosoli, a partire dallo scorso 23 ottobre. Si tratta di diversi prodotti, che hanno però come marchio di produzione G.B. Ambrosoli SpA, e sede dello stabilimento Uggiate con Ronago (CO).

Il motivo del richiamo è, come abbiamo visto, la riscontrata presenza di residuo antimicrobico che potrebbe costituire un rischio chimico. Tutti i consumatori sono invitati a non consumare i prodotti e a riportarli presso la sede in cui è stato effettuato l'acquisto.

I lotti ritirati sono i seguenti: