"Mio marito passa le ore a guardare i video di Elodie e Dua Lipa"



Cara «Posta del cuore», sono una moglie affranta. Mio marito da ormai più di un anno ha avuto quella che, a mio parere, è una vera e propria regressione adolescenziale. Sta sempre a guardare video su Tik Tok e Instagram di Elodie, Dua Lipa e Rose Villain. Dice che sono le sue cantanti preferite e quando gli faccio notare che, forse, più che per le doti canore lui pensi ad altre qualità, lui nega e si arrabbia, rispondendomi in questo modo: «Se fossero brutte, allora, non avresti nulla da dire?». In effetti il suo ragionamento non fa una piega. Però mi chiedo, e le chiedo, possibile che un cinquantenne passi ore ed ore a spippolare con le dita sullo smartphone per vedere le sue «eroine», come se fosse un ragazzino sommerso da un’alluvione di ormoni? Un giorno, per provocarlo, gli ho proposto di andare al concerto di Elodie. Lo sa cosa mi ha risposto? «No, i posti sotto il palco sono già esauriti». Insomma, non riesco a capire se lo faccia apposta oppure no.

Giorgia C.

- - -

Allora lei gli faccia questa domanda: «E se fossero brutte, tu le ascolteresti?». No che non fa apposta, cara Giorgia. Suo marito è «imbesuito» dalle bellissime del pop-trap. Continuo a ricevere lettere di questo genere negli ultimi giorni e temo di non poter attribuire il rimbambimento (solo) al caldo. Anche se la stagione estiva, proprio come la primavera, conferisce un senso di ormonale rinascita a chicchessia e agli improbabili in particolar modo. Non so quanti anni abbia suo marito ma sospetto che non sia un coetaneo di nessuna delle tre. Che spartito abusatissimo... Comunque finché guarda gli idoli degli adolescenti forse non fa nulla di male. Capisco sia umiliante che l’immaginario dell’uomo accanto al quale si vive vaghi così lontano e si posi su ragazze tanto inarrivabili. Ma c’è di buono che sono, appunto, inarrivabili come d’altra parte le sue fantasie. Nulla e nessuno le impedisce di avere visioni oniriche in egual misura. Magari le sue ambizioni sentimentali si rivolgono a tutt’altro genere rispetto all’equivalente maschile di Dua Lipa.

Probabilmente lei fantastica su una cena con un bell’uomo brizzolato in giacca e cravatta o con il suo amore del liceo o con il suo scrittore preferito. Ma il punto è che di certo anche lei sogna. E di certo non sogna suo marito. Coraggio! E buon divertimento.