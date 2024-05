Missione della Guardia di Finanza in Bolivia: vetta di 5.310 metri rinominata "Cima Fiamme Gialle"

Missione compiuta per la delegazione della Scuola Alpina della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) che alle 14:09 del 14 maggio (le 20:10 ora italiana) ha raggiunto la prima delle due cime inesplorate della Cordigliera Real, territori finora inesplorati che, per questa ragione, erano ancora innominati. La spedizione è partita lo scorso 8 maggio dall'Italia e ora la vetta, alta 5.310 metri, e con coordinate 16°00’40.2″S - 68°21’58,9″W, prenderà il nome di "Cima Fiamme Gialle". L'ascesa non è stata semplice a causa delle difficili condizioni meteo, ma gli uomini della spedizione gialloverde sono professionisti esperti e addestrati a superare anche le maggiori difficoltà.

In cima, dal 14 maggio, sventola orgoglioso il tricolore italiano, che è stato consegnato nelle mani dell’Ufficiale Istruttore, Tenente Colonnello Alessandro Alberioli, degli Istruttori del S.A.G.F., Brigadiere Marco Brunet, Appuntato scelto Q.S. Riccardo Scarian, Appuntato scelto Q.S. Walter Tomas e Appuntato scelto Q.S. Marco Canteri, dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Pochi giorni prima di raggiungere la Bolivia, infatti, la delegazione che compone la spedizione è stata ricevuta al Quirinale. L'ascesa alla nuova "Cima Fiamme Gialle" è avvenuta percorrendo tre vie tracciate dagli stessi finanzieri di difficoltà crescente: la via “normale” dell’Amicizia Italia-Bolivia (difficoltà massima 5b), la via denominata Nec Recisa Recedit (difficoltà 6c) e la via denominata “del Presidente” (difficoltà 7c).

La missione, così particolare, si inserisce nelle attività organizzate per il 250esimo anno della fondazione del corpo della Guardia di Finanza ed è stata proposta da padre Zanardelli, che da anni opera come missionario in Bolivia. La spedizione gialloverde, infatti, non si trova nel Paes sudamericano esclusivamente per completare la spedizione sulle cime inesplorate ma ha soprattutto il compito di affiancare l'addestramento dei giovani frequentatori del corso "turismo di montagna" di Penas, località a forte vocazione turistica sulla Cordigliera.

L'annuncio del raggiungimento della vetta è stato dato dalle stessa spedizione con un video pubblicato dalla cima Fiamme Gialle con la bandiera italiana tra le mani.

"Viva la Guardia di Finanza e Viva l'Italia", concludono i finanzieri, orgoglio del nostro Paese e professionisti stimati anche all'estero.