Morto Gigi Rocca, ex calciatore di Inter e Piacenza, stroncato da un arresto cardiaco in campo: aveva 61 anni

È morto all'età di 61 anni Luigi Rocca, ex calciatore di Inter e Piacenza stroncato da un arresto cardiaco in campo. Uno sportivo amatissimo che ha lasciato un profondo vuoto nel mondo del calcio che oggi lo piange.

Un malore in campo

Rocca, nel pomeriggio di ieri era sceso in campo a Piacenza, sua città d'origine, per una partita tra amici. Improvvisamente il malore e appena il tempo di avvertire i compagni che si è accasciato a terra senza più riprendere conoscenza. Immediati i soccorsi, con l'arrivo dell'elicottero del 118 che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Guglielmo da Saliceto, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Chi era

Rocca era nato il 18 giugno 1963 a Coli, in provincia di Piacenza, ed era cresciuto nelle giovanili dell'Inter. Proprio con la maglia nerazzurra il 30 settembre del 1981 aveva fatto il suo esordio in Coppa Uefa subentrando a Lele Oriali nella gara contro l'Adanaspor. Sempre con i colori dell'Inter aveva disputato la sua prima partita in Serie A il 16 maggio 1982 nella vittoria interna per 2-1 sull'Avellino.

Dopo aver lasciato i nerazzurri, aveva indossato varie maglie della serie B e C di Siena, Trento, Sanremese, Taranto, Brindisi, Casertana, Piacenza e Fidenza. Rocca è stato anche allenatore dopo l'addio al calcio. È partito dal vivaio del Piacenza per poi allenare Fanfulla e Fiorenzuola in D.

