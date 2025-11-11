Morto Alberto Bertone, fondatore di Acqua Sant’Anna: aveva 59 anni

È morto a 59 anni Alberto Bertone, fondatore, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna, una delle principali aziende italiane nel settore delle acque minerali. La notizia della scomparsa è stata diffusa con " immenso dolore " dalla famiglia Bertone, dai dipendenti e dai collaboratori della società.

" Imprenditore visionario e coraggioso – si legge nella nota ufficiale – Alberto Bertone ha saputo coniugare visione imprenditoriale, capacità d’innovazione e una profonda attenzione per le persone, diventando nel tempo un punto di riferimento non solo per il suo settore, ma per l’intero tessuto economico e sociale del Paese ".

Dalla Valle Stura al successo nazionale

Nato a Moncalieri (Torino) il 16 agosto 1966, da una famiglia di industriali edili originari del Cuneese, Bertone aveva fondato nel 1996 l’azienda di imbottigliamento in Valle Stura, poi divenuta la prima realtà del settore in Italia. Sotto la sua guida, Acqua Sant’Anna è cresciuta fino a raggiungere 20 milioni di bottiglie prodotte ogni giorno e oltre 130 dipendenti nello stabilimento di Vinadio (Cuneo).

La società sottolinea come il suo lascito vada ben oltre i risultati economici: " La sua umanità, il rispetto per i collaboratori, la sensibilità verso il territorio e la costante volontà di migliorare ne hanno fatto un esempio di leadership autentica e generosa. Un grande uomo, profondamente legato alla sua famiglia, guidato da altruismo e senso del dovere che non saranno mai dimenticati ".

Un uomo profondamente legato alla famiglia

La vita privata di Bertone era stata segnata da un grande dolore. Nel 2016 aveva infatti perso la compagna Roberta Ruffino, scomparsa prematuramente a soli 40 anni. Padre di due figli, Bertone aveva continuato a guidare l’azienda con determinazione, pur affrontando negli ultimi tempi anche alcune difficoltà personali e di salute. A fine ottobre, infatti, l’udienza del processo penale per diffamazione a suo carico, avviato dopo la denuncia di un concorrente, era stata rinviata proprio per motivi di salute.

Il ricordo

Con la scomparsa di Alberto Bertone, il mondo dell’imprenditoria piemontese e nazionale perde una figura di spicco, capace di costruire dal nulla un marchio diventato simbolo di eccellenza italiana.

La famiglia Bertone e l’intera comunità di Acqua Sant’Anna si uniscono nel dolore, ricordando in lui non solo l’imprenditore innovativo, ma anche l’uomo, legato al territorio e ai valori che hanno ispirato la sua visione d’impresa.