Morto Sterpin, l’amico "speciale" della Resinovich, uccisa nel 2021

È morto Claudio Sterpin, l’«amico» speciale di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico.

Un caso che dopo quattro anni di indagini in cui in un primo momento era stata sostenuta l’ipotesi del suicidio, e dopo numerosi esami e perizie, aspetta ancora la verità. L’ex maratoneta aveva 86 anni ed è deceduto in ospedale, a Trieste, dove era ricoverato da alcuni giorni.

Era stato lui l’ultimo a sentire al telefono Liliana la mattina in cui è scomparsa. La notizia del suo decesso è stata comunicata venerdì sera durante la trasmissione tv Quarto Grado.

Sterpin ha sempre detto di avere una relazione affettuosa con Liliana, che si sarebbe presto realizzata in una convivenza se non fosse scomparsa prima. Un rapporto, però, smentito dal marito della donna, Sebastiano Vicentin, che nel 2025 è stato indagato per l’omicidio della moglie e che si è sempre professato innocente. Negli ultimi anni i due sono stati spesso al centro di dibattiti e confronti, nel corso dei quali si sono scambiati accuse reciproche.

Sterpin è stato uno dei principali accusatori di Visen tin, in prima linea per cercare di fare emergere la verità. «Mi spiace che non siamo riusciti a confrontarci», il commento alla notizia della morte del marito di Liliana.