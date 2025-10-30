Musica "da paura" a Gardaland: cinque grandi artisti per l’Halloween più lungo d’Italia

La notte più terrificante dell’anno si trasforma in una festa da brivido al ritmo della musica. Il Gardaland Halloween Party 2025, in programma il 31 ottobre, promette un’esperienza epica tra luci mozzafiato, scenografie da incubo e una line-up da paura che unisce generazioni diverse: Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci e Marvin & Andrea Prezioso.

L’appuntamento è nella suggestiva Piazza Jumanji, cuore pulsante del Parco e teatro di un evento che farà ballare giovani, famiglie e gruppi di amici fino a mezzanotte. Qui, tra spettacoli dal vivo e un gigantesco drago che sembrerà irrompere sulla scena, Gardaland diventerà il palcoscenico principale della notte più magica dell’anno.

Un Halloween da record: 31 giorni di magia e divertimento

L’edizione 2025 di Gardaland Halloween Party è più lunga che mai: 31 giorni di puro divertimento, con eventi, show e attrazioni a tema che proseguiranno fino al 2 novembre. Il Parco si trasformerà in un universo popolato da zucche giganti, creature misteriose e installazioni spettacolari, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva tra brividi, musica e magia.

Una line-up "da paura"

Sul palco di Piazza Jumanji si alterneranno cinque protagonisti della musica italiana e internazionale, pronti a infiammare la notte di Halloween. Eiffel 65, icone mondiali della dance anni Duemila, faranno rivivere successi planetari come Blue (Da Ba Dee), Move Your Body e Too Much of Heaven. Con oltre 15 milioni di copie vendute e un World Music Award, il trio è tornato alla ribalta con hit come I’m Good (Blue) con David Guetta e Bebe Rexha, e Bestiale con Loredana Bertè.

Marvin & Andrea Prezioso, storici protagonisti della scena elettronica italiana, porteranno la loro energia contagiosa con brani senza tempo come Tell Me Why e Let’s Talk About a Man. Da oltre vent’anni fanno ballare l’Europa con la loro inconfondibile carica dance.

Clara, la nuova stella del pop italiano, si esibirà con i suoi successi più amati. Dopo la notorietà conquistata con Mare Fuori e la hit Origami all’alba (quadruplo platino), ha vinto Sanremo Giovani 2023 e pubblicato il suo primo album PRIMO (disco d’oro). Recentemente ha anche prestato la voce alla sigla del reboot Winx Club: The Magic is Back.

Sal Da Vinci, artista poliedrico capace di unire generazioni, porterà sul palco tutta la passione della musica partenopea. Con 14 album, 3 colonne sonore e successi come Rossetto e caffè (oltre 100 milioni di visualizzazioni), è oggi una delle voci più amate e versatili del panorama italiano.

Noemi, protagonista del gran finale, chiuderà la serata con la sua voce potente e inconfondibile. Otto album, un Nastro d’Argento, un Guinness World Record e otto partecipazioni al Festival di Sanremo: la sua carriera è un inno alla rinascita. Da Sono solo parole a Makumba, fino al recente Se t’innamori muori dall’album Nostalgia (disco d’oro), Noemi continua a emozionare con la sua autenticità.

Un’esperienza magica da vivere e personalizzare

Gardaland Halloween Party 2025 non è solo un concerto, ma un’esperienza immersiva che coinvolge tutti i sensi. Oltre agli show musicali, gli ospiti potranno vivere attrazioni aperte fino a tarda notte, performance live e allestimenti a tema che trasformeranno il Parco in un universo incantato.

Per chi vuole rendere la serata ancora più speciale, sono disponibili pacchetti esclusivi che permettono di salire sul palco accanto agli artisti e vivere lo show da protagonisti. E per chi desidera prolungare la magia, è possibile soggiornare in uno dei tre hotel del Resort: Gardaland Hotel, Gardaland Magic Hotel o Gardaland Adventure Hotel, ognuno con camere tematizzate e ambientazioni da sogno.

Il mondo Gardaland: tra magia, musica e intrattenimento

Gardaland Resort, parte del gruppo Merlin Entertainments, è tra le principali destinazioni di intrattenimento in Europa. Merlin gestisce oltre 140 attrazioni in più di 20 Paesi, tra Europa, Stati Uniti e Asia, collaborando con partner come LEGO®, Sony Pictures, Peppa Pig, DreamWorks e Ferrari per creare esperienze immersive e mondi fantastici.

Con oltre 62 milioni di visitatori all’anno, il gruppo continua a portare nel mondo l’emozione del divertimento condiviso, e l’edizione 2025 del Gardaland Halloween Party ne è la prova più luminosa (e spaventosa).

In diretta su RTL 102.5

L’evento, organizzato da FMedia, sarà trasmesso in diretta nazionale su RTL 102.5, media partner ufficiale, portando l’energia e la musica di Gardaland Halloween Party in tutta Italia.