Non accusate il guardrail, Giannini silurato e Ciccio Bomber: quindi, oggi...

- Che il guardrail del viadotto di Mestre fosse arrugginito lo sanno pure i sassi, visto come era ridotto. Che le normative del 1970 fossero diverse a quelle odierne pure. Che sarebbe stato meglio rifarlo prima del disastro anche. Però, dico però, mi chiedo sempre come sia possibile che i giornali italiani riescano a trovare il colpevole (“il buco nel guardrail”) in nemmeno 24 ore, mentre investigatori e periti stanno ancora facendo tutte le analisi del caso. Come ha fatto sapere l’assessore veneziano, quel “buco” era previsto nel progetto originario del viadotto come varco di sicurezza. Dunque trasformarlo nel “colpevole” sin da subito, e in modo transitivo mettere alla gogna l’amministrazione comunale, sarebbe come buttarsi contro un muro a tutta velocità e poi incolpare i mattoni di trovarsi “proprio lì”.

- Massimo Giannini se ne va dalla Stampa e i dettagli più succulenti cominciano a circolare: un suo possibile prepensionamento, il contratto con Discovery, il ritorno da "semplice editorialista" a Rep. La motivazione di questa rivoluzione appare semplice e pure logica: La Stampa di Giannini e Repubblica di Molinari si somigliavano a tal punto da apparire lo stesso identico prodotto. E poi l’ex conduttore di Ballarò aveva trasformato il foglio dei borghesi piemontesi in un quotidiano di lotta e dei lavoratori che poteva avere poco futuro.

- Non so se la signora che appare nel video pubblicato oggi da Matteo Salvini sia davvero Iolanda Apostolico, anche se le somiglia tantissimo. Però una cosa è certa: magari partecipare ad un sit-in contro il ministro dell’Interno è pienamente legittimo, magari quando entra nell’aula di tribunale lascia fuori ogni convinzione politica, però signori miei: se io dovessi finire a processo a Catania e avessi nel collegio giudicante un magistrato così schierato politicamente, avrei il legittimo timore di non essere giudicata in maniera imparziale. Ecco perché in tutta questa storia c’è qualcosa che stride. E forse Apostolico, invece di scegliere il silenzio, dovrebbe giustificarsi o almeno smentire.

- La Giochi Preziosi realizza Ciccio Bomber che somiglia tanto a Victor Osimhen. Ne vorrei tanto uno: chi l’ha pensato è un genio e spero nessuno si opponga alla vendita per chissà quale motivo.

- Devo ammettere che me l’ero persa, ma il frate priore che interrompe la cerimonia di premiazione di Roberto Burioni, lo contesta e lo invita a chiedere scusa per i suoi attacchi contro i No Vax (“li ha chiamati sorci”), merita senza dubbio di entrare negli annali come uno dei momenti di più belli di quel folle periodo che chiamiamo pandemia. Bisognerebbe organizzare un faccia a faccia.