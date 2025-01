Non c'è più tempo per l'amicizia

Ascolta ora 00:00 00:00

Le recenti opinioni sull’amicizia mi hanno fatto riflettere un bel po’. Questo mondo cinico ha ormai perso di vista la sacralità dell’amicizia. Nelle nostre giornate frenetiche non c’è tempo per le sensazioni «senza scopo» (per usare il sottile calembour di un lettore!). Ecco perché le coppie «scoppiano» quando ci si stufa! Convengo con lei gentile dottoressa Braghieri sul senso dell’amicizia «come qualcosa di sublime solo fino a quando entrambe le parti in causa si vivono allo stesso modo». Ma questo però vale anche per l’amore. Non convengo invece nel considerare tragica l’eventualità di sentirsi dire che io sarei «solo» un amico. Per Francesco Alberoni «nessuna forma di amore ha tanto rispetto della libertà dell’altro come l’amicizia» e per George Gordon Byron «l’amicizia è l’amore senza le sue ali». Queste parole dovrebbero farci riflettere un po’, non pensa? O forse vogliamo mettere in mezzo solo le passioni ancestrali e pulsioni più animalesche? Partiamo dal fatto che l’amore implica la diversità sessuale mentre l’amicizia è anche tra persone dello stesso sesso. Ma di ’sti tempi dove tutto è fluido questa definizione verrebbe subito etichettata sessista e obsoleta! Nella nostra vita ci sono i colleghi di lavoro, i compagni di studi, i vicini di casa, i conoscenti e poi... ci sono gli amici (quelli mandati come ha detto lei da Dio per scusarsi per alcuni parenti!). Un ultimo dettaglio a favore dell’amicizia: esistono amicizie speciali a distanza e che sfidano il passare del tempo. Ci si può perdere di vista per anni e poi quando ci si ritrova nulla è cambiato. Questo in amore diventa decisamente impossibile...

Cordialmente

Salvatore

Quanto ha ragione Salvatore! Ogni volta che ho la grazia di riuscire a passare del tempo con una delle mie tre amiche «storiche» (purtroppo non ci vediamo più tanto spesso) penso esattamente ciò che lei scrive. Non c’è mai niente da ricucire tra noi. Chi si conosce da sempre annienta tempo e distanze in un attimo. Sono i codici comuni, la dimestichezza che secondo me è una delle parole più belle al mondo.

E sono d’accordo ancora una volta con lei quando dice che rincontrare un vecchio amore non è affatto la stessa cosa. Forse perché pende tra gli amanti di un’era andata la consapevolezza di aver fallito in qualche modo o di non essere più capaci di essere quello che si era.