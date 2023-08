Non si può morire così, l'influencer vegana e De Angelis: quindi, oggi...

- Racconta in un video sui suoi canali social tal Giulia Pisco, influencer vegana. Un ristoratore pugliese alla richiesta di un tavolo ha risposto: "Oh mio dio siete vegani, no andate da un'altra parte qui non ne accettiamo". Genio. Nel senso: ma se hai già visto che nel menu ci sono dei piatti "naturalmente vegani", per quale motivo devi chiamare per prenotare il tavolo e specificare che siete un gruppo veggy? Fossi stato io il ristoratore avrei risposto: "Nel menu c'è qualcosa che potete mangiare? Sì? Bene, allora che me l'hai chiesto a fare?".

- Marcello De Angelis dice quello che tanti pensano, soprattutto nella sua area culturale di riferimento. Però signori miei: ma un po' di sano silenzio politico vi fa proprio schifo? A volte abbozzare ed evitare polemiche fa bene a voi e soprattutto al governo del Paese o della Regione.

- Gli affezionati di questa rubrica sanno come la pensiamo: i servizi si pagano e se sono di lusso si pagano tanto. Però signori miei: far pagare 2 euro per aver tagliato un toast a metà mi pare esagerato per due motivi. Primo: un "servizio" del genere lo considererei incluso, almeno per evitare che - come successo - i clienti si incazzino a tal punto da montare un polverone mediaticamente disastroso. Secondo: se lo decidi di far pagare, magari il prezzo che sia commisurato allo sforzo: 10 centesimi posso anche capirlo, 2 euro è da usura.

- Leggo: "Una donna di sessantuno anni, Iris Setti, è morta in ospedale per la gravità delle percosse ricevute da uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni che sabato sera, verso le 22.30, l'ha aggredita e pestata a sangue". La cosa di per sé fa incazzare. Ma ancora peggio è il fatto che questo signore qualche anno fa era stato già protagonista di un'aggressione in mezzo alla strada. "L'altra volta era stato immobilizzato in pieno giorno e si era riusciti a contenerne la furia - ha detto il sindaco - Quindi non possiamo immaginare che ci si limiti ad esprimere il dolore: c'era stato un precedente che dobbiamo capire se poteva evitarci quanto accaduto". L'altra volta era andata bene, stavolta c'è scappato il morto. La sicurezza è una cosa seria: facciamo qualcosa, caro ministro?