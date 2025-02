"Se telefonando" e il sesso "mordi e fuggi": due epoche a confronto (e non solo)

Pixabay

Non sempre le note musicali di riferimento per esprimere il «mordi & fuggi» in una relazione sono affidate a strofe rappate «piene di frasi irripetibili e interpretate da tipi con jeans molli, calzini bianchi e felpe acriliche che credono che ballare significhi indicarsi i genitali». Mi viene in mente «Se telefonando» interpretata da quel fenomeno irraggiungibile fuori dal mondo che è Mina e il cui testo è stato elaborato da un altrettanto fenomeno che è Maurizio Costanzo. «Lo stupore della notte spalancata sul mar ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani d’improvviso sulle mie... È cresciuto troppo in fretta questo nostro amor. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta ti guarderei ma non so spiegarti che il nostro amore appena nato è già finito». In questa storia d’amore «si sono frequentati» una sola sera... ma vuol mettere con quale classe è stata descritta? Cordiali saluti.



P.S. Noto che le prodezze al parco del mio Doopey son rimaste scolpite nella memoria a tanti lettori.

Federico Francesco F. F.

Eh caro Federico, allora viene dalla mia parte quando sottolinea la differenza tra le inarrivabili parole di Costanzo (sa che era convinto che il gerundio fosse una forma verbale che gli portava fortuna e lo metteva nei titoli di tutte le sue eclettiche produzioni?...) e la portentosa voce di Mina. Concordiamo alla perfezione sul fatto che c’è modo e modo di parlare di qualunque cosa, persino dell’avventura di una notte. E soprattutto c’è modo e modo di interpretare «le parole per dirlo». Per gli artisti dell’epoca, entrare nelle case della gente attraverso la tv, era un evento da vivere con responsabilità, decoro e buongusto. Poi, proprio perché così potente, si è trasformata, la tv intendo, nel mezzo privilegiato per veicolare le provocazioni, forzare le mode, spingere i tempi. E per carità, va detto che sotto molti aspetti è stato anche un bene. Immobili non si resta neppure vivi. Solo, come avrà compreso, mi risulta sempre difficile accettare di aver dovuto rinunciare a così tanto, specie in termini di «stile», in favore di queste auspicabili conquiste.