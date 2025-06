Riparte il processo a Ciro Grillo, oggi l'udienza decisiva

Notizia in aggiornamento

Udienza decisiva per Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, nel processo per stupro di gruppo che si celebra davanti al Tribunale di Tempio Pausania (Sardegna). Il giovane è alla sbarra, assieme ad altri tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, per una presunta violenza sessuale ai danni di una studentessa italo-norvegese, Silvia (nome di fantasia), avvenuta nell'estate del 2019. Quest'oggi il procuratore Gregorio Capasso avanzerà le richieste di condanna nei confronti dei quattro imputati. Domani, martedì 1 luglio, sarà la volta delle parti civili, poi la parola passerà alle difese.

L'accusa

L'episodio contestato ai quattro imputati si sarebbe consumato nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella residenza estiva della famiglia Grillo in Costa Smeralda (Sardegna). Silvia e l'amica Roberta avevano conosciuto Grillo jr e i tre amici genovesi in un noto locale dell'isola. Al termine della serata, durante la quale erano stati consumati alcuni drink, le due studentesse avevano seguito la comitiva di ragazzi nell'appartamento a Cala di Volpe.

Qui, secondo la ricostruzione dell'accusa, i giovani avrebbero abusato dell'allora 19enne, approfittando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psicologica dovute all'assunzione di bevande alcoliche. I quattro imputati respingono ogni tipo di addebito, ritenendo che la studentessa fosse consenziente.