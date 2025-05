Nonna e nipote aggredite da un pitbull. La bambina ricoverata in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio, in via Panaro, ad Agliana, nella frazione di San Michele (Pistoia), dove una bambina di due anni e sua nonna sono rimaste ferite a seguito dell'attacco di un cane, presumibilmente un pitbull. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 14.00, nei pressi dell’ingresso dell’abitazione della nonna. Entrambe sono state soccorse e trasportate in ospedale. Le condizioni della bambina sarebbero gravi mentre stazionarie quelle dell'anziana.

L'allarme

Alcune persone presenti sul posto hanno immediatamente lanciato l'allarme e chiamato i soccorsi. La bambina è stata trasportata in elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso: avrebbe riportato serie lesioni alle gambe e le sue condizioni sono considerate critiche. La nonna, coinvolta anche lei nell'attacco, è stata accompagnata all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Le sue ferite, fortunatamente, non sarebbero gravi. Nello stesso ospedale è stata assistita anche la madre della piccola, colta da un malore a seguito del drammatico episodio. La polizia municipale di Agliana sta conducendo le indagini mentre i carabinieri sono intervenuti per regolare il traffico nella zona.

La ricostruzione

Saranno gli agenti della polizia municipale a ricostruire con precisione quanto accaduto nel primo pomeriggio nella casa di via Panaro. Secondo le prime informazioni, la madre della bambina era andata a far visita alla nonna della piccola, che vive ad Agliana insieme al fratello – zio della bambina. All'interno dell’abitazione erano presenti tre cani: due pitbull e un setter. Per motivi ancora da chiarire, sarebbe stato uno dei due pitbull a scagliarsi improvvisamente contro la piccola. In un primo momento si era ipotizzato il coinvolgimento di tutti gli animali, ma questa versione è stata successivamente ridimensionata.

La nonna, attirata dalle grida della bambina, è immediatamente intervenuta per proteggerla, subendo a sua volta delle morsi. Nel frattempo, una terza persona, probabilmente un’altra parente, è riuscita a mettere in salvo la piccola e fermando l’attacco degli animali, evitando così il peggio.

Siamo scioccati, un fatto del genere non era mai accaduto da noi. Spero vivamente che la piccola e sua nonna guariscano al più presto

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Agliana: "".