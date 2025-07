Nozze Bezos-Sanchez: gli imprevisti che hanno reso indimenticabile la festa veneziana

Il matrimonio dell’anno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, sull’isola di San Giorgio a Venezia, ha riservato più di qualche imprevisto, trasformandosi in un vero e proprio caso tra abiti scomparsi, incendi e intrusioni non gradite. La festa da sogno, che ha attirato duecento invitati vip e un esercito di fotografi e curiosi, si è tinta di tensione quando è scattato l’allarme anti-terrorismo per la presenza di ospiti non autorizzati.

L'abito sparito...

Il colpo di scena più clamoroso riguarda un abito della sposa, uno dei 27 capi firmati Dolce e Gabbana indossati da Lauren durante le celebrazioni, che è stato rubato, almeno così si ipotizza, da una donna non invitata e sorprendentemente elegante. La misteriosa ospite ha superato controlli serrati, metal detector e bodyguard, restando inizialmente inosservata. Solo quando è stato scoperto il furto dell’abito è scattata la caccia all’intrusa, che però è stata rilasciata senza denunce né indagini, lasciando un alone di mistero su chi fosse e quale fosse il suo scopo. Le forze dell’ordine, pur non confermando, non hanno smentito la vicenda che continua a far parlare a Venezia.

...e quello incendiato

Non è finita qui: durante una delle feste private, sempre all’insegna della massima sicurezza e sorvegliate da ex marines e dalla società romana Colosseum Luxury, un altro episodio ha scosso la festa. Un abito storico di Dolce e Gabbana, probabilmente indossato dalla sposa o da Ivanka Trump, ha preso fuoco a causa di un incidente che, fortunatamente, non ha causato danni alle persone. L’episodio è rimasto avvolto nel segreto, protetto da accordi di riservatezza firmati dagli stessi protagonisti.

Nonostante tutto, i protagonisti della serata – dagli sposi alle star presenti come Leonardo Di Caprio, Orlando Bloom e Bill Gates – hanno mantenuto un atteggiamento composto, anche se non sono mancati qualche broncio hollywoodiano e qualche look decisamente fuori contesto per l’occasione. A garantire la sicurezza e la regolarità dell’evento ci hanno pensato le forze dell’ordine italiane, presenti in forze tra Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato, che hanno controllato ogni angolo dell’isola e gestito la situazione con efficienza.

La sonda spaziale

Un’ultima nota di sfortuna ha colpito direttamente Jeff Bezos a distanza: la sonda spaziale MethaneSAT, finanziata dal miliardario per monitorare i cambiamenti climatici, ha perso contatto con i controllori terrestri durante una missione cruciale. Un guasto che ha lasciato la sonda irrecuperabile, un piccolo contraccolpo in una settimana altrimenti all’insegna dei festeggiamenti.

In definitiva, il matrimonio di Bezos e Sanchez ha un po’ tradito le aspettative di, dimostrando che anche gli eventi piùe blindati possono riservare sorprese e intoppi. Un ricordo indimenticabile, non solo per la gioia ma anche per gli imprevisti che hanno animato questa grande festa veneziana.