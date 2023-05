Nudi in mezzo alla strada: l'ultima follia degli eco-vandali

Ai vari blitz messi in atto dagli eco-vandali di Ultima Generazione mancava solamente l'esibizionismo delle loro nudità. Questa mattina, infatti, sette militanti di questo pseudo-fenomeno "culturale" hanno pensato bene di bloccare il traffico in via del Tritone, nel cuore di Roma. Legati assieme con delle catene, i giovani si sono messi seduti a terra a petto e seno nudo sulle strisce perdonali del semaforo di Piazza Barberini, alla fine della via, con scritto sulla schiena "stop fossile". L'ennesima protesta plateale è rivolta (chi l'avrebbe mai detto) contro il governo perché, sull'ambiente, continuerebbe " ad assistere imperturbabile alla morte dei propri cittadini a causa di eventi meteorologici estremi e ad alimentarne la causa, foraggiando senza scrupoli l’industria del fossile ".

Il blocco è durato pochi minuti, in breve tempo sono arrivate sul posto le forze dell'ordine, che hanno spostati i manifestanti dalla carreggiata: e così la circolazione è ripresa normalmente. I ragazzi sono stati fermati e identificati. Nelle prossime ore potrebbe scattare (ancora una volta) una denuncia e una multa nei loro confronti per manifestazione non autorizzata e blocco stradale. " La disobbedienza civile non violenta è nuda, come i nostri corpi: ma è naturale. La nudità dell'incompetenza, dell'arroganza, dell'inazione del Governo, al contrario è scandalosa e oscena. Ancor di più di fronte al dramma che in queste ore stanno vivendo tante famiglie e imprese dell'Emilia Romagna ", sostengono gli eco-vandali.