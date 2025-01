Ecco quali sono le 10 monete rare che devi assolutamente collezionare

La numismatica continua ad essere una passione che conquista sempre più collezionisti; anche per questo nuovo anno ci sono dei pezzi davvero molto ambiti per gli amanti delle

, e si tratta di oggetti davvero molto rari e preziosi. Ecco dunque quali sono gli esemplari più desiderati per questo nuovo anno. Arrivano da ogni parte del mondo e possono raggiungere cifre davvero proibitive.

Le 10 Lire "Olivo". Emesse nel 1946, queste monete hanno ottenuto un certo valore fra i collezionisti. A cercarle non sono soltanto gli appassionati italiani, ma anche quelli di altri Paesi. Vennero prodotte in quantità limitata, ed è proprio per questo motivo che sono così desiderate. Questo pezzo ha inciso su un lato un ramo d'ulivo, chiaro simbolo della pace, mentre nell'altro è rappresentato Pegaso, il mitico cavallo alato. In condizioni ottimali, fior di conio, possono raggiungere la cifra di 4mila euro.

5 Lire "Uva". Questo esemplare risale al 1946, venne emesso subito dopo la guerra. Da un lato raffigura l'uva, che va a indicare la ricchezza dell'agricoltura, una risorsa per l'Italia. Sull'altro fronte, invece, abbiamo l'aquila sul fascio littorio. Sono pochissimi i pezzi disponibili. Un esemplare in ottime condizioni può arrivare a 1.700 euro.

2 Lire "Spiga". In questo caso parliamo di pezzi prodotti nel 1947. L'intento era ancora una volta quello di celebrare l'agricoltura italiana. Su un lato abbiamo la spiga di grano, mentre sull'altro è rappresentata un'ape, che indica l'operosità. Se venduta in ottime condizioni, una di queste monete può arrivare a costare 2mila euro.

2 Euro commemorativi, Grace Kelly. Queste monete sono state emesse nel 2007 per commemorare la scomparsa Principessa Grace di Monaco, consorte del Principe Ranieri III. Il Principato di Monaco ha prodotto questo pezzo in occasione del 25° anniversario della morte dell'amata Principessa. Sono stati messi in circolo solo 20.001 esemplari. A seconda delle condizioni può costare dalle 3mila alle 4mila euro.

50 Pence "Kew Gardens". Emesse nel 2009, queste rare monete vogliono commemorare i 250 anni dei Kew Gardens, giardini botanici di Londra. Sono pezzi molto belli per il dettaglio della Pagoda dei giardini raffigurata su un lato. Sono stati prodotti 210.000 esemplari, e snono molto rari. Ad oggi hanno un valore di circa 175 euro.

20 Franchi, Napoleone. Parliamo della serie di monete 1803-1815. Su un lato della moneta è raffigurato il profilo di Napoleone Bonaparte. Stiamo parlando di un pezzo in oro, risalente al periodo napoleonico. Viene considerata molto rara, e ha un valore che si aggira fra i 300 e i 5mila euro.

1 Corona, Edoardo VII. Queste monete vennero prodotte nel 1902, in argento. Furono coniate per ricordare l'incoronazione di Re Edoardo VII. Particolarmente amati fra i collezionisti britannici, questi pezzi possono raggiungere il valore di 1.500 euro.

5 Pesos "Hidalgo". Nella moneta, coniata nel 1950, è rappresentato Miguel Hidalgo, personaggio di spicco del periodo dell'indipendenza messicana. Il pezzo è in oro, ed è stato emesso dal governo messicano. Può costare fra i 300 e i 600 euro, a seconda dello stato di conservazione.

10 Yen d'oro. Si tratta di una moneta molto preziosa, risalente al 1871, in piena era Meiji. Si tratta di un pezzo davvero raro, realizzato in puro oro, e di grande valore fra i collezionisti giapponesi e non solo. Può arrivare al valore di 3mila euro.