Il nuovo Pd puzza di vecchio, l'ideologo Timmermans e Putin: quindi, oggi...

- È una di quelle giornate iniziate male e finite peggio. Quindi scusate, abbiate pietà.

- La notizia di giornata credo sia l'accordo trovato tra l'Unione europea e la Germania sugli e-fuels. Sintetizzo: Bruxelles aveva deciso di mettere al bando tutte le auto a motore a scoppio entro il 2035, sostituendole con l'elettrico. Diversi Paesi hanno protestato, tra cui l'Italia. Solo che nessuno ci ha filati finché anche Berlino non si è messa di traverso. Così Scholz e Timmermans hanno negoziato e alla fine sono arrivati ad un accordo: le auto dopo il 2035 potranno girare anche con questi e-fuels, che non sono i biocarburanti richiesti dall'Italia ma almeno dovrebbero salvare l'indotto dell'automotive che produce una buona fetta delle componenti dei motori tedeschi.

- C'è poco da dire che "l'Italia esce sconfitta". Esagerazione. Il punto è che l'accordo sul testo al Parlamento europeo era già stato trovato e pure nei precedenti Consigli europei. L'Italia non ha abbastanza popolazione da pesare così tanto da poter mettere il veto, potere che invece la Germania - sostanzialmente - aveva. Quindi: bravi loro a sfruttare l'occasione.

- Questa trattativa su biofuel e e-fuel vi dimostra che si tratta solo di una cecità ideologica e burocratica, di cui Timmermans è il Re. Gli e-fuel tedeschi ad oggi costano qualcosa come 10 euro al litro, praticamente inutilizzabili. I biofuel italiani invece sono intorno ai due euro. Piccolo problema: i biofuel abbattono l'emissione di C02 dall'80% al 100% rispetto ai combustibili tradizionali. L'80% è tantissimo, ma all'Ue non basta. Vuole il 100%, pure sapendo che tanto la CO2 che non emetteremo noi verrà prodotta da Cina, India e Africa. C02 che viaggia liberamente e che non si fa certo fermare dalle frontiere. A che serve, allora, tagliarsi le palle (scusate l'espressione) ponendo l'asticella al 100%? A nulla. Nulla. É pura ideologia.

- Putin schiera armi nucleari in Bielorussia. Annamo bene...

- Titola Repubblica: "Meloni e Piantedosi condannati per le occupazioni abusive di Roma: "Paghino 6,3 milioni"". Bufala. Ad essere condannati sono stati la Presidenza del Consiglio e il Viminale, oggi occupati da quei due signori, ma per un'occupazione che va avanti "senza soluzione di continuità dal 27 marzo 2009".

- Il nuovo Pd è esattamente come il vecchio: si dividono in correnti, ora ne è nata quasi un'altra, e si scannano a vicenda. Schlein e Bonaccini non hanno trovato ancora l'accordo sui capigruppo (pensate voi se dovessero formare un governo...) e da giorni si inviano veline tramite giornali. Elly vuole imporre i suoi due nomi (Boccia e Braga), Stefano ne vorrebbe uno per sé o almeno che la scelta venisse condivisa. Sullo sfondo c'è ovviamente anche la partita della segreteria, altro paio di maniche. Risultato: Bonaccini ne esce indebolito, visto che è nata una fronda tra i suoi sostenitori (gente che ha capito che alla fine, oggi, comanda Schlein); Elly ne subisce un danno di immagine, visto che aveva predicato unità; noi invece siamo tranquilli, perché pur risalendo nei sondaggi i dem restano sempre gli stessi. Un'accozzaia di correnti pronte a farsi la guerra tra loro.