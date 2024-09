"Nutella vegana", sequestro dei Nas a Napoli: i barattoli rubati in vendita in un negozio

Ascolta ora 00:00 00:00

Che la "Nutella Vegana" sarà un successo si è capito anche da piccoli particolari, come il sequesto da parte dei Nas di Napoli di un lotto destinato alla Francia e rubato in Campania, trovato in un negozio che si affaccia in uno dei vicoli del centro storico della città.

La segnalazione

I militari del nucleo antisofisticazioni, guidati dal comandante Alessandro Cisternino, sono entranti in azione, dopo una segnalazione, in un negozio che si trova in una traversa di piazza Dante, dove la Nutella Vegana, presentata solo oggi alla stampa e non ancora in vendita, era invece a disposizione di tutti.

Una sorta di "primizia", frutto però di un furto, venduta tra l'altro ad un prezzo stracciato, 2,60 euro a barattolo rispetto ai 4,49 euro prezzo fissato da Ferrero. Tutti i barattoli sequestrati dai Nas, molto riconoscibili grazie al tappo verde e dal tam tam social che dopo la presentazione è diventata virale, sono stati sequestrati e verranno distrutti.

Il furto a giugno

La cosa farebbe sorridere, se non si trattasse di un crimine, visto che un grosso carico di questa crema spalmabile sarebbe stato rubato lo scorso giugno, proprio durante la prima fase di produzione del prodotto, e questo tipo di distrubuzione "parallela" ha aspettato pazientemente il comunicato ufficiale della Ferrero

proprio per esporla. Quella sequestrata oggi è ovviamente solo una piccola parte. I militari quindi stanno cercando di individuare dove siano finiti gli altri "preziosi" vasetti, assoluta novità del mercato molto attesa.