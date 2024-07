Occhi al cielo per la Luna piena del Cervo: quando vederla

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cielo di questa sera promette davvero uno spettacolo suggestivo per tutti gli appassionati di astronomia ma non solo: arriva la Luna piena del Cervo che raggiungerà l'intera pienezza alle ore 12.17 ma sarà visibile dal nostro Paese soltanto in serata a partire più o meno dalle ore 21 (in base a dove ci troviamo) quando il nostro satellite sorgerà dall'orizzonte.

Perché si chiama così

Il nome di "buck moon", ossia del Cervo, si deve ai nativi americani che ne spiegano l'origine sul Farmers Almanac: le corna dei cervi maschi iniziano a crescere alla fine della primavera toccando il picco proprio in questo periodo tali da renderle "le ossa a crescita più rapida al mondo" . Le maggiori ore di luce del periodo estivo aumentano gli ormoni ed è nel mese di luglio che la loro crescita può essere individuata più facilmente. " Le corna sono ossa fatte principalmente di calcio e fosforo che il cervo perde dopo la stagione degli amori. Le corna dei maschi perdono il loro rivestimento vellutato, di solito entro un periodo di ventiquattr'ore, più vicino alla stagione degli amori in autunno", spiegano gli esperti.

Un nome alternativo

Ma non è tutto: se è il nome più famoso è Luna del Cervo, quella di luglio è chiamata dagli indiani d'America in Alaska anche come "Luna del salmone" per la concomitanza con le migrazioni dei salmoni. In questo periodio, infatti, o salmoni risalgono i fiumi in gruppo dove depongono le loro uova nel periodo compreso tra primavera e autunno con la migrazione del salmome rosso che inizia a luglio e può concludersi anche a ottobre. Ricordiamo che questi nomi non hanno nulla di scientifico ma importanti significati culturali che si tramandano ormai da molti decenni: secondo la Nasa, è dagli anni '30 che il Farmers Almanac ha iniziato a pubblicare i nomi dati dai nativi americani per le lune piene.

Come osservare la Luna

Nelle prossime ore, dunque, la Luna sorgerà in direzione di Sud-Est dalla costellazione del Capricorno intorno alle ore 21.20 di Roma ma con cambiamenti di alcuni minuti (in più o meno) a seconda dell'area italiana in cui ci si trova: a Milano sorgerà intorno alle 21.40 mentre a Bari poco prima delle 21. Il tramonto è previsto a Sud-Ovest dopo le 6.30 del mattino prendendo come riferimento l'orario di Roma.

Ovviamente, a differenza del Sole, si potrà osservare tranquillamente a occhio nudo ma anche con binocoli e telescopi per aumentarne la grandezza e guardare anche diversi dettagli in più. La prossima Luna piena si avrà il 19 agosto ed è anche soprannominata Luna dello Storione.