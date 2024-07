Occhio ai vecchi indizzi e-mail. Tutti i rischi degi account "dimenticati"

Ascolta ora 00:00 00:00

Molti di noi conservano ancora i vecchi indirizzi email. Account magari aperti durante l'adolescenza e non più utilizzati, forse addirittura dimenticati. Secondo gli esperti di sicurezza informatica, però, tenere ancora aperte queste caselle di posta elettronica potrebbe essere rischioso. Dunque, ogni tanto, sarebbe bene "fare una pulizia", controllando tutte le nostre email e decidendo quali tenere effettivamente attive.

Pensiamo, ad esempio, ai vecchissimi account di Msn, spesso aperti solo per chattare con i nostri amici. Sono caselle di posta elettronica che non utilizziamo più, ma che magari conserviamo perché al loro interno ci sono dei ricordi, come i messaggi di amici lontani, persone care, o parenti che purtroppo non ci sono più. Il parere degli esperti è univoco. Queste email andrebbero chiuse, perché costituiscono una vulnerabilità che può essere utilizzata dai pirati informatici. Dunque sarebbe meglio salvare i messaggi che ancora ci stanno a cuore, e poi provvedere a chiudere l'account.

I vecchi indirizzi di posta elettronica, spiega chi è del settore, sono delle falle pericolosissime. Se da un lato ci siamo noi, che in alcuni casi addirittura dimentichiamo di avere certi account, dall'altro ci sono gli hacker, che invece non aspettano altro di trovare dei punti deboli in cui inserirsi. I cyber-criminali potrebbero utilizzare proprio i vecchi account per mettere a segno le loro truffe. Come? Impossessandosi delle nostre caselle di posta elettronica per colpire l'ennesima vittima. In pratica, sono in grado di truffare qualcuno impiegando un indirizzo email riconducibile a noi. Possono inviare messaggi di phishing nascondendosi dietro i nostri account. Le vittime sono persone legate a noi, che ci conoscono o conoscevano. Vedendo il nostro vecchio indirizzo email, sono più propense ad aprire il messaggio, e così finiscono in trappola.

Ma non finisce qui. I cyber-criminali riescono anche ad entrare in possesso dei nostri dati personali.

I nostri vecchi account, infatti, possono ancora contenere, come password bancarie, o vecchie conversazioni/immagini che possono essere utilizzate per ricattarci.

Ecco perché gli esperti non hanno alcun dubbio. I vecchi account, se non più utilizzati, dovrebbero essere chiusi onde evitare che questi finiscano nelle mani dei pirati informatici.