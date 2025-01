Occhio alla patente, ecco cosa si rischia se è scaduta: multa fino a 638 euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Essere sorpresi alla guida di un'auto con la patente scaduta può portare a provvedimenti molto severi, incluse sanzioni decisamente elevate.

A stabilirlo è il nuovo Codice della strada, che è stato pensato per essere particolarmente rigido contro questa tipologia di violazione. Ecco perché di tanto in tanto è bene verificare lo stato dei nostri documenti prima di mettersi al volante. Non si tratta infatti di una innocua leggerezza, le norme italiane prendono molto sul serio questa trasgressione delle regole. Una patente scaduta può costare anche una multa da 638 euro.

Chiaramente la violazione non è considerata grave come la guida senza patente, giudicata in modo ancor più severo. Non bisogna però sottovalutare l'importanza del rinnovo della patente. Ogni volta che dobbiamo rinnovare il documento, infatti, ci sottoponiamo a dei controlli che attestano, o confermano, la nostra idoneità alla guida. Questo argomento già da solo dovrebbe far comprendere quanto il momento del rinnovo sia importante. Se nel corso degli anni si sono manifestati dei problemi nella persona, questa deve comunicarlo, e chi di dovere deciderà se procedere con il rinnovo o scegliere un'altra soluzione.

Va precisato che la patente scaduta porta a sanzione solo nel momento in cui il soggetto si mette alla guida. In caso contrario, è accettato tenere il documento scaduto in attesa della decisione di rinnovarlo oppure no. La multa scatta laddove si decida di guidare, diventando un potenziale rischio per gli altri, pedoni e automobilisti. Chiaramente, una patente scaduta non potrà essere più usata come documento di identità.

Nel caso in cui qualcuno venga sorpreso alla guida con il documento scaduto scatta immediatamente il ritiro, con tanto di sanzione da pagare. Solo dopo aver presentato in questura un certificato di idoneità medica (si hanno 10 giorni di tempo) si potrà recuperare la patente. Per quanto riguarda la multa, questa è fissata secondo l'articolo 126 del Codice della strada, e l'importo va dai 158 au 638 euro. La cifra è a discrezione delle forze dell'ordine, che valutano la gravità della situazione. Per ottenere il rinnovo è necessario pagare prima la sanzione.

Se il documento è scaduto da oltre 5 anni, può anche essere imposta la pratico e teorico. Tutta questa severità ha un unico scopo: avere per strada automobilisti consapevoli e capaci di guidare, al fine di scongiurare il maggior numero di incidenti.