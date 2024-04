Occhio al "Topolino decoder". Così vi ripuliscono casa

È allarme in tutta l'Europa per la diffusione di un nuovo strumento in grado di semplificare la vita dei ladri d'appartamento: il congegno, che arriva dalla Bulgaria, è stato ribattezzato "Topolino decoder" per la sua singolare forma, e sta iniziando a prendere pericolosamente piede anche in Italia.

Non si tratta di certo del primo dispositivo da scasso che arriva dalla Bulgaria, visti i precedenti, ma in questo caso la preoccupazione tra le forze dell'ordine è ancora maggiore, dato che si tratta di un attrezzo molto silenzioso e facile da utilizzare nonché da reperire. La sua impugnatura ricorda le orecchie di Topolino, motivo per cui gli stessi artigiani bulgari che lo hanno inventato e realizzato hanno deciso di attribuirgli proprio il nome del celebre personaggio della Disney.

Il "Topolino decoder" consente a ladri e rapinatori di aprire la maggior parte delle porte dotate di serrature a cilindro europeo e chiave punzionata, agendo in silenzio e senza lasciare alcun segno di scasso. Non solo. Il prezzo da pagare per poter ottenere il congegno non è particolarmente elevato, visti i "benefici" che promette anche ai rapinatori meno abili ed esperti: si parla infatti di appena 450 euro, e per questo motivo si è diffuso a macchia d'olio tra fabbri e topi d'appartamento di tutto il Vecchio Continente.

"Richiedono pochi semplici passaggi. Puoi usarli tutte le volte che vuoi", spiega uno dei numerosi siti bulgari su cui il congegno può essere acquistato, come riferisce Repubblica. "Resetta, inserisci, apri, leggi il codice. E il gioco è fatto", si legge poi, come a sottolineare ancora una volta la sua facilità di utilizzo.

Gli agenti del commissariato di Ponte Milvio hanno rinvenuto due esemplari dello strumento all'interno di un'abitazione sita nel quartiere Prati a Roma utilizzata come base da una banda di ladri di nazionalità georgiana. Nella casa i poliziotti hanno rinvenuto numerosi monili in oro e argento, orologi di grande pregio, quadri e macchine fotografiche. I topi d'appartamento erano in possesso tra l'altro anche di una "chiave bulgara", un altro strumento usato in genere per aprire le serrature a doppia bandiera. Dentro un armadio gli agenti hanno trovato una pistola marca Tanfoglio calibro 9x21 con tanto di caricatore e 13 cartucce, risultata rubata in un'abitazione ad Ostia nel settembre del 2023.

Non si tratta, comunque, dell'unico dispositivo da scasso proveniente dall'Est Europa: a precedere il "Toplino decoder", tra gli altri, anche il "Code Grabber Pandora". Questo congegno di provenienza russa consente di aprire senza chiavi una vasta gamma di autovetture ma anche portoni, porte di garage, persiane e serrande automatiche catturando le giuste frequenze e replicandole.

In questo caso, tuttavia, il costo è decisamente più elevato del "Topolino decoder", dato che si parla di circa 7mila euro.