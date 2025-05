Occhio a vendere online: ecco che fine fanno le vostre foto

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche una semplice e banale azione come quella di vendere alcuni vestiti usati può diventare l’ennesima occasione per vedere le proprie foto pubblicate online senza alcun tipo di consenso. È questo quello che è successo ad alcune utenti di Vinted – la famosa app di shopping – che hanno cominciato a ricevere un numero insolito di messaggi a sfondo sessuale da parte di utenti che inizialmente si fingevano interessati a comprare i capi.

Un racconto confermato da molte ragazze che coinvolge molti Paesi europei tra i quali soprattutto la Germania ma anche l’Italia e la Francia. “Ce ne sono così tanti che ormai faccio fatica a trovare i veri compratori. Ho la sensazione che la piattaforma sia cambiata molto” ha detto Bella, un'utente ventiseienne di Vinted, al telegiornale Tagesschau. Molte delle loro foto, infatti, erano state pubblicare – senza alcun consenso delle dirette interessate - su un canale Telegram chiamato “Girls of Vinted”. Il trucco era tanto sporco quanto efficace: le foto degli abiti indossati dalle donne venivano rubate e pubblicare sul canale Telegram creato a giugno dello scorso anno. Per la testata Süddeutsche Zeitung, che ha partecipato all'indagine insieme anche alle emittenti Norddeutscher Rundfunk e Westdeutscher Rundfunk, delle 130 utenti di Vinted identificate, la maggior parte sono italiane. “A me è capitato tante volte di essere contattata da user francesi con nomi femminili e che, facendo finta di essere interessati ai vestiti, chiedevano le foto da indossato avanti e dietro sennò non avrebbero acquistato. E al no diventavano sempre più insistenti con decine di messaggi”, scrive un'utente commentando su TikTok.

E la risposta dell’amministratrice del gruppo Telegram continua a non convincere. "Pubblichiamo semplicemente post pubblici, le donne ottengono più visibilità e vendono meglio", ha spiegato l'amministratrice.

Insomma, secondo Sara, l’admin di Girls of Vinted, sarebbe tutto normale. “Non è mai stato fatto nulla di male; era semplicemente pubblicità gratuita”, conclude l’amministratrice incalzata da alcune testate tedesche.