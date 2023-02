Oltre 90mila voli programmati cancellati. Ecco come recuperare il credito

Si prospetta uno scenario nero per i voli della prossima estate. Stando a un recente report di Airline Data Inc le compagnie aeree avrebbero già effettuato dei tagli, eliminando almeno 500 voli al giorno dalle vendite.

Via oltre 90mila voli

Tante le problematiche che stanno affliggendo le companie aeree, dall'aumento dei costi a una evidente carenza di organico. Sono in crisi le compagnie, le società che gestiscono gli aeroporti, così come i controllori del traffico aereo e le aziende di handling. Il rischio è che per la prossima estate non sarà possibile gestire i flussi di turisti (già la scorsa estate, del resto, si è assistito a ritardi, cancellazioni e attese infinite negli aeroporti).

Giusto per comprendere la situazione, basti pensare che l'aeroporto di Amsterdam, uno degli scali in cui sono riscontrate le maggiori criticità, ha chiesto alle compagnie di tagliare del 5% i voli, per cominciare almeno per il mese di maggio. Non solo. È stato inoltre richiesto di non superare il limite di 66 mila viaggiatori al giorno. Non cambia molto se ci spostiamo nel Regno Unito. L'aereoporto di Londra Heathrow ha già annunciato di voler vietare alle compagnie di aggiungere ulteriori tratte durante l'estate. Voli cancellati nei prossimi mesi anche a Francoforte. Lufthansa ha già deciso di effetturare dei tagli.

In sostanza, soltanto in quest'ultima settimana, i principali vettori europei hanno tagliato oltre 90 mila voli già programmati per il periodo aprile-settembre. Un taglio del 2,6%. la notizia sarebbe confermata anche dagli addetti del settore, che parlano di 100 voli programmati per giugno-settembre già a rischio. L'agenzia europea Eurocontrol ha avvisato della possibilità di importanti disagi nel prossimo periodo, anche a causa dei molti scioperi.

Compagnie aeree in difficoltà

Lo scorso anno diverse compagnie aeree sono apparse in evidente affanno e non sono mancate delle problematiche, più o meno gravi. Nel 2022, nel periodo di tempo compreso fra giugno e luglio, hanno registrato delle criticità compagnie come Air France-Klm, Lufthansa, Iag, easyJet, Ryanair e Wizz Air. Tutti quanti i vettori hanno cancellato il 2,83% dei loro voli a giugno e l'1,83% a luglio.

Per cercare di tamponare la situazione, le compagnie aeree stanno tenendo pronti un numero di voli in più, oltre a maggior organico, ma solo in caso di bisogno. Come dichiarato dall'amministratore delegato di United Airlines Scott Kirby, tuttavia, molte compagnie statunitensi stanno vendendo dei biglietti per voli che potrebbero non essere garantiti.

Recuperare il credito del volo cancellato

Con "cancellazione di volo" si intende quella circostanza in cui il volo previsto dalla compagnia non viene effettuato. Il Regolamento Ue 261/2004 prevede delle tutela per i passeggeri. È possibile appellarci alla normativa Ue solo nel caso in cui il volo cancellato fosse in partenza da un aeroporto comunitario, oda un aeroporto in un Paese non comunitario ma con destinazione un aeroporto comunitario (con compagnia aerea comunitaria). Per essere tutelati è necessario essere in possesso di biglietto aereo, prenotazione confermata, ed essersi presentati al check-in nei modi e nei tempi indicati dalla compagnia aerea non oltre 45 minuti prima della partenza. Se i requisiti sono rispettati, il viaggiatore ha diritto al rimborso del biglietto almeno per la tratta di viaggio non effettuata, un imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile, o un imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero. In caso di avviso di cancellazione del volo da parte della compagnia aerea 2 settimane prima della partenza, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto, ma non al risarcimento, perché si ritiene che in questo caso il cliente dovrebbe aver avuto modo di organizzarsi diversamente.