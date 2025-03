Orsini: "La Russia potrebbe radere al suolo l'Italia". Poi la rissa con Boschi e Berlinguer

Ascolta ora 00:00 00:00

Il progetto di riarmare l'Europa è fallimentare: Alessandro Orsini non ha dubbi. Il direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell’Università di Roma Tor Vergata è stato ospite di "È sempre Cartabianca", in onda su Rete 4, e si è detto certo dell'eventuale esito di uno scontro tra Vecchio Continente e Cremlino: "Il progetto di riarmare l'Europa è destinato al fallimento. In caso di guerra tra l'Unione Europea e la Russia, la Russia annienterebbe l'Unione Europea".

La visione di Orsini è tranchant: "Alla Russia basta mettere in ginocchio i principali Paesi, che sono tre: Germania, Francia e Italia". E per il nostro Paese non ci sarebbe alcuna speranza, anzi: “Se ci fosse una guerra tra Unione europea e Russia, il rischio che l'Italia venga rasa al suolo è altissimo e spiego il perché. Perché l'Italia non ha difesa aerea, mentre Putin ha missili avanzatissimi che noi, con il nostro sistema di difesa aereo più avanzato, il SAMP/T, non siamo in grado di intercettare. L'Italia aveva 5 SAMP/T, ora ne abbiamo tre nelle mani di Crosetto. Uno probabilmente è stato distrutto dai russi a gennaio 2024 in Ucraina, l'altro è in mano agli ucraini stessi, i quali ci dicono in queste ore che non funziona, nel senso che non intercetta i missili russi”.

Non sono mancati i momenti di tensione in studio. Il dibattito tra Orsini e Maria Elena Boschi è diventato piuttosto rovente. "Orsini dimentica un fatto, la Russia ha attaccato l’Ucraina" la stoccata dell'esponente di Italia Viva che ha scatenato la vibrante reazione del professore. Una rissa verbale che ha spinto la Berlinguer a intervenire, causando le ire di Orsini: "Lei vuole mettermi il bavaglio". Ferma la Boschi: "Non accetto lezioni da lei, lei deve ascoltare".