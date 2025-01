Prima a Palazzo Chigi e poi in Campidoglio con Musk jr: chi è Veronica Berti, moglie di Bocelli

Veronica Berti e Andrea Bocelli

Da qualche giorno il nome di Veronica Berti è salito agli onori delle cronache. Non tutti, fino a poco tempo fa, sapevano che lei è la moglie di Andrea Bocelli e che da 18 anni è anche la sua manager. Oltre a questi impegni, Berti presiede anche la fondazione che porta il nome del cantante. Giovedì pomeriggio è stata avvistata fuori da Palazzo Chigi in compagna di Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia, e di Kimbal Musk, fratello minore del Ceo di Tesla e di X. E mentre i due si addentravano nel palazzo della Presidenza del Consiglio, la moglie di Bocelli ha preferito rimanere all'esterno, andando via prima che Musk jr e Stroppa potessero uscire.

" Lo abbiamo accompagnato in giro per alcuni ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto ", ha detto Berti ai giornalisti che l'hanno raggiunta fuori da Palazzo Chigi, riferendosi al fratello di Musk, senza entrare nei dettagli del progetto, sul quale anche il ministro della Cultura, che ha incontrato Kimbal e Stroppa, ha voluto andare più a fondo. L'avvistamento di giovedì, però, è stato il primo e non l'ultimo, perché poche ore dopo Berti è stata vista nuovamente con i due, definiti impropriamente "emissari" di Elon Musk, al Campidoglio. Quanto discusso con il sindaco di Roma è molto meno riservato: pare che Kimbal Musk abbia proposto al Comune di Roma l’organizzazione di uno spettacolo di droni in vista del Giubileo. Non è chiaro se, come e quando questo accadrà, se accadrà, ma nel caso in cui il progetto andasse in porto, una parte del merito sarà anche di Veronica Berti. Sempre defilata e mai in primo piano, in un'intervista a Vanity Fair di qualche anno fa dichiarava: " Me l’ha insegnato mio padre: 'Stai sempre dal lato di quelli che risolvono i problemi e non di quelli che li creano' ".

Ed è con questa filosofia che guida la Andrea Bocelli Foundation, nata nel 2011, che col tempo si è saputa inserire tra le maglie della società diventando sempre più grande e rilevante. I progetti che porta avanti la fondazione del cantante sono cresciuti per numero e importanza nel corso degli anni soprattutto grazie a Veronica Berti, che secondo chi la conosce ha ottime doti diplomatiche e manageriali, oltre che organizzative.

Un evento su tutti è quello che si tiene una volta all'anno al, fortemente voluto dalla fondazione nella città natale di Bocelli, Lajatico, dove ogni 12 mesi arrivano i più grandi esponenti della musica mondiale. Si dice spesso che dietro un grande uomo si nasconde una grande donna e Berti, lavorando (volutamente) nell'ombra non fa altro che confermare, e ribadire, il concetto.