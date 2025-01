Il fratello di Musk a Palazzo Chigi con Stroppa e la moglie di Bocelli. Il Pd: "Il governo chiarisca"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel pomeriggio di oggi, Kimbal Musk, fratello di Elon, è stato visto entrare a Palazzo Chigi in compagnia di Andrea Stroppa, referente italiano del Ceo di X, e di Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli. La visita è durata circa un'ora e Kimbal pare non si trovasse nella sede della presidenza del Consiglio per incontrare Giorgia Meloni, con la quale si sono comunque visti e stretti la mano di sfuggita nel corridoio, ma il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Berti si è limitata ad accompagnare il fratello di Elon Musk fino all'ingresso di Palazzo Chigi ma poi non è entrata.

" Lo abbiamo accompagnato in giro per alcuni ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto ", ha spiegato la moglie del cantante. Incalzato dai giornalisti all'uscita dal Palazzo, il ministro Giuli ha affermato di aver parlato " solo di cose belle, ma è troppo presto per anticipare " con Kimbal Musk ma non è entrato nei dettagli dell'incontro con i giornalisti. A chi gli ha chiesto se si è parlato dell'Italia, il ministro ha confermato per poi aggiungere che " di più non posso dire sennò si va troppo avanti ". Musk e Stroppa, invece, sono usciti da Palazzo Chigi da un portone sul retro, a bordo di un'auto, e non si sono fermati a parlare con i giornalisti.

Ma anche questa visita ha scatenato le polemiche delle opposizioni, che pretendono chiarimenti per l'incontro. Irene Manzi, capogruppo del Pd nella commissione Cultura della Camera, ha chiesto che " ministro Giuli spieghi i contorni dell'incontro con Kimbal Musk ". Inoltre, sempre Manzi, ha annunciato che il Pd " a monitorare con la massima attenzione l'esito di queste visite, perché è essenziale fare chiarezza su ogni dettaglio. È in gioco la credibilità e la trasparenza delle nostre istituzioni, che non possono essere piegate a operazioni opache o a interessi privati travestiti da 'progetti’ ".

" A questo punto almeno il ministro Giuli, che era presente all'incontro con il fratello di Musk, spieghi agli italiani di che si tratta e se il progetto richiede l'investimento del denaro dei cittadini ", ha dichiarato Elisabetta Piccolotti deputata di Avs dopo l'incontro. " Passi per Elon Musk, della cui amicizia gode la nostra presidente del Consiglio, sapere che oggi anche il fratello, Kimbal, è stato ospite del ministro della Cultura Alessandro Giuli a palazzo Chigi, forse esige qualche spiegazione al Parlamento.

In una sede istituzionale non si svolgono incontri privati, sono quindi sicura che il ministro informerà gli italiani sul tenore e sul contenuto dei colloqui avuti con un membro della famiglia Musk. Non è un grande spettacolo vedere palazzo Chigi trasformato nel pied-à-terre della famiglia Musk", è il commento di, di Azione.