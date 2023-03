Pd condannato: inumano coi migranti, la "nonna surrogata" e la grigliata: quindi, oggi...

- Una cosa giusta il ministro Adolfo Urso oggi l’ha detta e andrebbe sottolineata. Tutto bello il mondo che si muoverà interamente in elettrico. Ma per fare le batterie servono elementi e terre rare. Quindi? Quindi bisogna riaprire le miniere. Kaputt? Delle 34 materie prime critiche l'Italia ne possiede 15, otto delle quali già estraibili in pochi anni. Piccolo problema: bisogna riaggiornare la mappa delle miniere perché sull’argomento siamo fermi agli anni ’70. Ci siamo messi in un guaio mica da poco.

- Ana Obregon, l’attrice spagnola che è diventata “mamma” a 68 anni grazie alla maternità surrogata, è il miglior spot possibile contro l’utero in affitto. Perché puoi mettere tutte le leggi che vuoi, tutti i paletti che vuoi, ma alla fine di degenerazione in degenerazione arriveremo ad avere nonnine che per non sentirsi sole anziché andarsi ad adottare un cagnolino finiranno col comprarsi un bimbo. Orripilante.

- Bisogna anche notare che in Spagna il dibattito è ribaltato: la sinistra, pure quella di Podemos, è contraria alla maternità surrogata perché degradante per la donna. Il centrodestra invece si mostra possibilista: esattamente l’opposto che da noi. Strambo, no?

- Ha ragione Hugh Grant quando dice che una volta senza troppi social si stava meglio, si stava più in compagnia e, nel suo caso, “ci si innamorava” di più (tradotto: si faceva un sacco di sesso sul set). Dopo l’intervista alla notte degli Oscar, questa è la seconda uscita poco politicamente corretta dell’attore. Si candida?

- Papa Francesco sta meglio, ma non benissimo. Non ci sarà la domenica delle Palme e forse nemmeno a Pasqua. Auguri di pronta guarigione.

- Secondo una ricerca dell’Università della Pennsylvania, ci sarà una lunga lista di lavori che verrà soppiantata dall’Intelligenza Artificiale. Tra cui ovviamente quello dei reporter, dei giornalisti, degli scrittori in vari ambiti. Tradotto terra terra: sono fottuto. Però sono sicuro che voi fedeli lettori di questa indegna rubrica continuerete a preferire l’originale, e i suoi innumerevoli refusi, alla copia di una macchina.

- Brutta storia quella del reporter Usa del Wall Street Journal arrestato dalla Russia. Dico per lui, al di là di ogni valutazione geopolitica. Quando ti infili in queste situazioni sai quando entri in carcere e non sai se e quando ne esci. Ha solo 32 anni e tutta la vita davanti...

- Ps: non preoccupatevi per me. Sono proprietario (in realtà lo è la banca che mi elargisce il mutuo, ma questo è un altro problema) di un piccolo orto di 25mq circa. Posso sopravvivere a ChatGPT: non riuscirà a zappare la terra al mio posto.

- L’appello firmato da Elon Musk e tanti altri scienziati è comunque intelligente, per quanto immagino inutile. Le potenzialità dell’AI sono infinite e gli effetti incalcolabili. Però trovo impossibile pensare che gli Stati, tutti insieme, si mettano d’accordo per frenare lo sviluppo di ChatGpt e soci. Dovremo essere bravi a gestire il fenomeno, a istruire, a imparare che la tecnologia è bella ma poi quello che conta è sempre l’uomo. E il suo benessere.

- La risoluzione approvata dal Parlamento Ue sulle registrazioni dei figli delle coppie gay, e presentata dal gruppo politico di cui fa parte il Terzo Polo, conta come il due di coppe quando briscola è bastoni. Una ceppa. Spiegate agli eurodeputati di sinistra e ai tanti che oggi si eccitano per questa notizia che in materia di famiglia i trattati Ue conferiscono sovranità quasi totale agli Stati membri. Ciaone.

- Mi spiegate per quale diavolo di motivo il contribuente italiano dovrebbe pagare qualcosa come 468 milioni di euro, pari alla perdita netta di Ita nel 2022, solo per il vezzo di avere “una compagnia di bandiera”?

- Giuseppe Conte, dopo aver “sperato” che Schlein prevalesse su Bonaccini ora ci ripensa e capisce che la segretaria dem può portargli via voti. Quindi cosa fa? La punzecchia sulla guerra, dove lui può rivendicare una linea pacifista nuda e cruda mentre lei deve barcamenarsi tra le varie anime del Pd. Pare infatti che ex ministri, i liberal e gli ex renziani del Partito Democratico siano già sul piede di guerra contro Francesco Boccia che vorrebbe avvicinare il Pd a Conte. Le “evidenti convergenze” col M5S spaventano una grossa fetta del partito che si preannuncia pronto ad esplodere. Auguri a Elly.

- Oggi Repubblica in versione agiografica del Pd scrive che i dem “si avvicinano” a Fratelli d’Italia nei sondaggi. Poi vai a vedere i numeri e il Schlein sta al 20% mentre Meloni al 29,1%. Usare la parola “avvicina” mi pare un tantino esagerato.

- Un povero cristo a Bologna stava facendo una grigliata all'aperto ed è stato multato perché il Comune, per combattere l’inquinamento, aveva vietato tutte le "combustioni all’aperto”. Maledette ideologie green: un giorno ci costringeranno a mangiare carne sintetica cotta nel forno a microonde. Dovremmo aprire una colletta e ripagare le salsicce, le salamelle, le costarelle e le bistecche al nostro martire. Continua a grigliare, ragazzo: non ci fermeranno.

- Questa è bella e voglio raccontarvela. Oggi la Corte europea dei diritti umani, la Cedu, ha condannato l’Italia per il trattamento “inumano” riservato a quattro migranti tunisini. In soldoni: questi sono sbarcati, li abbiamo messi nell’hotspot di Lampedusa tra sporcizia e poca igiene, li abbiamo trattenuti lì per 10 giorni senza spiegargli perché, poi li abbiamo caricati su un aereo, abbiamo fatto firmare loro un foglio che non comprendevano e li abbiamo rispediti a Tunisi. Direte: "Embè? Al governo c’è quella cattivona fascistona buzzurra razzista della Meloni, tutto normale..." Invece no: perché i fatti risalgono al 2017 quando regnavano Paolo Gentioloni (oggi commissario Ue…) e Marco Minniti, entrambi esponenti del Pd. Dunque per proprietà transitiva è il Pd ad essere stato condannato per il “trattamento inumano” dei migranti e il respingimento collettivo. Proprio quel Pd che oggi fa la morale al governo di centrodestra. Ci scuseranno i dem per la sintesi nel titolo, ma di meglio non si poteva fare. Fa ridere, eh?!

- Secondo voi c'è traccia della notizia della Cedu nelle prime pagine online dei siti dei giornali italiani? Ovviamente no. Ma se avessero condannato il governo Meloni...