Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti boccia la delibera. Il Mit: "L’opera non è in discussione"

La Corte dei Conti ha bloccato la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto sottolineando " la necessità di acquisire chiarimenti ed elementi informativi" . In un documento alla presidenza del Consiglio la magistratura contabile scrive che "risulterebbe non compiutamente assolto l'onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dal Cipess, anche in relazione a snodi cruciali dell'iter procedimentale, una puntuale valutazione degli esiti istruttori" . Dunque la delibera del Cipess " si appalesa più come una ricognizione delle attività intestate ai diversi attori istituzionali del procedimento che come una ponderazione delle risultanze di dette attività, sotto il profilo sia fattuale che giuridico" . Tra gli aspetti procedurali, come riporta Ansa, i magistrati sottolineano come "date le peculiari modalità con le quali sono stati trasmessi a questo Ufficio alcuni degli atti oggetto di controllo e la documentazione a corredo, si chiedono chiarimenti in ordine alla formale acquisizione di detti atti da parte del Mit e di codesto Comitato in vista della successiva approvazione".

Chiarimenti sugli oneri

I magistrati contabili ricostruiscono poi, i diversi passaggi della delibera e la tempistica di trasmissione alla stessa Corte e sottolinea: "Si chiedono chiarimenti al riguardo anche con riferimento alla tempistica osservata per la trasmissione del provvedimento Mit-Mef con cui è stato assentito il terzo atto aggiuntivo" . Sugli oneri del piano economico la Corte incalza: " Perplessità si manifestano, inoltre, in merito al disallineamento tra l'importo asseverato dalla società Kpmg in data 25 luglio 2025 - quantificato in euro 10.481.500.000 - e quello di euro 10.508.820.773 attestato nel quadro economico approvato il 6 agosto 2025. Si chiedono chiarimenti". Tra le moltissime richieste compare anche: " Quanto alle stime di traffico - al piano tariffario di cui allo studio redatto dalla TPlan Consulting - poste a fondamento del Pef si chiedono chiarimenti in ordine alle valutazioni svolte da codesto Comitato in merito alle modalità di scelta della predetta società di consulenza e agli esiti di detto studio anche in relazione agli approfondimenti istruttori svolti in occasione della riunione preparatoria del Cipess" .

"L'opera non è in discussione"