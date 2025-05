Il principe Harry e la vendetta di un figlio sul padre per cercare attenzioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Il principe Harry non avrà più la scorta che spetta ai membri della Royal Family quando sarà sul suolo inglese. È quanto ha stabilito in via definitiva il tribunale di Londra dopo il ricorso del secondogenito del Re, che dal 2020 ha scelto di vivere con sua moglie lontano da Buckingham Palace e di non servire più la Famiglia Reale. Il principe Harry ora vive in California e gode della libertà che ha sempre cercato e mai trovato nel Regno Unito in quanto diretto discendente al trono. Ma per ottenerla ha dovuto raggiungere un accordo con sua nonna, la defunta regina Elisabetta II, che acconsentì a quella che gli inglesi definiscono "Megxit", scimmiottando la Brexit, effettuando delle concessioni ma ponendo anche dei paletti, tra cui la rinuncia al titolo di "sua altezza reale" e l'indipendenza economica dalla Corona. Paletti che ora sembrano andare stretti ai duchi di Sussex.

Certo è strano il tempismo con il quale il principe Harry è uscito con una videointervista sulla BBC chiedendo di riallacciare i rapporti con la famiglia, poche ore dopo la sentenza con la quale gli è stata definitivamente tolta la scorta pubblica. Ma soprattutto, il principe Harry ha dichiarato pubblicamente di volersi riavvicinare al re Carlo III perché " non so quanto tempo abbia ancora mio padre ". Parole che hanno ovviamente allarmato gli inglesi sulla salute del loro sovrano, che tuttavia anche di recente è apparso relativamente in forma nelle uscite pubbliche, nonostante sia noto che abbia un tumore e che lo stia gestendo. Tuttavia, che suo figlio riveli pubblicamente un simile dettaglio, che sia o meno una boutade poco importa, è prima di tutto umanamente disdicevole nei confronti del padre. Poi è gravissimo a livello istituzionale, perché benché Harry non sia più un membro attivo della Corona, resta il figlio del re. E se si trattasse di una vendetta o di una mera ricerca di attenzioni, sarebbe ancora più grave.

Non stupisce, davanti a questo comportamento che dal Regno Unito stesso definiscono "infantile", che suo fratello, il principe William non voglia più avere nulla a che fare con lui. E non stupisce nemmeno che nel momento in cui sarà lui il re, secondo alcune indiscrezioni, abbia intenzione di togliere definitivamente ogni titolo, sono solo quello di "HRH" ma anche quello di duca di Sussex a lui e a sua moglie, regredendoli definitivamente a semplici cittadini della Corona, finché avranno il passaporto inglese. L'indelicatezza mostrata in quest'ultima intervista pare abbia mandato su tutte le furie il principe William e lo stesso re, increduli per il comportamento di Harry, che aveva l'ultima mano da giocare per tentare un riavvicinamento al padre. Ma l'ha giocata nel peggior modo che potesse fare.

Il duca di Sussex vorrebbe continuare ad avere tutti i privilegi che spettano ai membri della Corona, vorrebbe continuare a godere degli onori che spettano al figlio di un re e al fratello del suo erede, senza però meritare tutto quello, senza servire la Corona ma pretendendo che sia la Corona a servire lui.

E allora, sintetizzando il sentimento di gran parte degli inglesi, che resti in California il principe ribelle, che continui nella suaOltreoceano senza tentare di riprendersi il posto nella Famiglia Reale: tutte le attenzioni sono rivolte al principe William e alla principessa Catherine e difficilmente lui e sua moglie potranno recuperare consensi.