Il profeta Elon Musk, Prodi come rosica e Elly Schlein: quindi, oggi...

- Elon Musk intervistato da Nicola Porro a Atreju. Interessante, e molto, nei temi più importanti. Sintetizziamo per chi non ha potuto seguirla. Primo: Musk pensa che i migranti non possano risolvere i problemi demografici di un Paese, devono entrare in uno Stato solo legalmente e devono accettare la cultura occidentale. Secondo: l'immigrazione illegale va fermata. Terzo: l'Italia deve ricominciare a fare figli o scomparirà. Quarto: è giusta la transizione energetica, ma gli allarmi green sono esagerati. Quinto: l'Europa non deve importare le follie woke. È tutto condivisibile. La vera domanda è: la destra ha trovato il suo profeta?

- La risposta è no. E per due motivi: primo, Elon ha prodotto due figli con la maternità surrogata che FdI considera un "reato universale". Secondo: Musk è un libertario, non un conservatore, e soprattutto non è possibile rinchiuderlo all'interno di uno schema. Non è quindi il profeta che cercava la destra, ma un visionario con cui poter dialogare. E poi il colpo grosso sarebbe convincerlo a investire qui.

- Prodi non la prende bene. Dice che la destra vive in un mondo diverso perché invita Elon Musk e Abascal alla sua festa. “Quando chiamate Musk o Vox o questi interlocutori, vuol dire che vivete in un mondo diverso, statevene nel mondo diverso, questo è quello che penso. Schlein che ci andava a fare? È uno show, un dibattito finto“. Delle due l'una: o Romano è così pieno di sé da pensare che solo i dem organizzano incontri interessanti, oppure sarebbe voluto esserci e rosica di brutto. La volpe che non arriva all'uva dice che è acerba.

- Elly Schlein prima scappa dal confronto di Atreju e poi chiede a Meloni uno scontro tv. Che senso ha? Le feste di partito esistono proprio per permettere il dibattito, lo dimostrano le passate presenze dei segretari dem. La verità è che Schlein sa di non avere le capacità di tenere un confronto faccia a faccia e per questo fugge. Sarei proprio curioso di vedere uno scontro televisivo. Ma ho idea che la proposta di Elly sia stata solo una boutade.

- Il Pd si infuria col direttore di Rainews perché ha interrotto "bruscamente" la diretta dall'assemblea dem per mandare la diretta dell'intervista a Musk. Ora, signori miei, si chiama "notiziabilità". Musk parla in Italia una volta nella vita, il Pd si sbrodola addosso un giorno sì e l'altro pure. È giusto così.