"150 euro per pulirti dal vaccino". L'ultima follia dei no vax

La follia no vax non ha limiti: dopo le barricate e le proteste nei due anni del Covid quando era obbligatorio il vaccino per uscire dalla pandemia, adesso c'è chi propone addirittura di ripulire il corpo dall'Rna messaggero e dai vaccini somministrati nell'ultimo periodo. La denuncia è arrivata da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che su Twitter ha mostrato un elenco di un operatore di medicina olistica con un folle listino prezzi per "ripulirsi" dal vaccino alla modica cifra di 150 euro.

La denuncia di Bassetti

" Guardate la scienza dei novax. Propongono la medicina olistica che per 150 euro ti pulisce dal vaccino. Vi rendete conto? Si tratta di una vera truffa ai danni dei cittadini", twitta il primario recentemente insultato nella struttura dove lavora come ci siamo occupati sul Giornale.it. Il listino prezzi pubblicato online è da film dell'orrore: sotto la voce " Pulizia totale del vacino e delle conseguenze dovute da vacino Covid " (chi lo ha scritto o è straniero o non conosce l'italiano) c'è anche un'altra aggiunta che chiama in causa le " conseguenze derivanti dal vacino nel corpo fisico e nel corpo eterico " al costo di 150 euro. Il prof. Bassetti è logicamente sul piede di guerra. "Mi auguro che la magistratura indaghi rapidamente. Qui c'è solo interesse economico…senza nessuna evidenza scientifica ".

