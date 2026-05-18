Pupo, la dolorosa decisione: stop allo spettacolo. "Mia mamma sta per andarsene"

È un momento molto difficile quello che sta attraversando Enzo Ghinazzi, meglio noto come Pupo. Il cantautore è stato costretto a interrompere il suo tour mondiale per restare al fianco della madre Irene, ormai molto anziana e malata di Alzheimer. Dopo una battaglia durata sette anni, pare che la donna sia ormai prossima a esalare l'ultimo respiro, e il figlio desidera essere al suo fianco. Tutto il resto può aspettare.

In passato, Pupo ha parlato pubblicamente dello stato di salute di sua madre, arrivata all'età di 93 anni. L'avanzare della patologia ha reso necessario il trasferimento in una struttura specializzata, con personale capace di occuparsi di persone giunte a uno stadio invalidante della malattia. Una scelta non priva di sofferenza. "Con la malattia di mia madre ho riscoperto l'emozione dei piccoli gesti, la passione per la vita, i sentimenti che si esprimono anche senza parlare", ha spiegato Enzo Ghinazzi in un'intervista concessa a La Volta Buona.

È stata proprio mamma Irene a trasmettergli l'amore per il canto e la recitazione. Pupo le deve molto, e adesso che l'ora della separazione si avvicina non intende lasciare il suo capezzale.

Da qui il messaggio pubblicato sul profilo Instagram e rivolto ai fan di tutto il mondo che avevano già acquistato i biglietti per assistere allo spettacolo. Il cantante dovrebbe esibirsi martedì prossimo al Teatro Acacia di Napoli – attesa tappa del suo "Storia di un equilibrista World Tour 2025-2026" – ma non ci sarà.

"Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di martedì 19 maggio, al Teatro Acacia di Napoli. Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistingue ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare. Mia mamma sta per andarsene ed io devo assolutamente starle accanto. Sono certo che capirete e che non sarete arrabbiati con me", si legge nel post.

Lo spettacolo non è stato cancellato, ma soltanto

. "Se Dio vorrà, recupereremo lo spettacolo al Teatro Acacia di Napoli, mercoledì 14 ottobre 2026. Il mio cuore è a pezzi, ma per voi che mi amate, continua sempre a battere forte", conclude il cantante.