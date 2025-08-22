Tragedia a Ragusa, 15enne muore travolto da un trattore nell'azienda di famiglia

Tragedia nelle campagne del Ragusano. Andrea Passalacqua, un ragazzo di 15 anni, è morto dopo essere stato travolto da un trattore all’interno dell’azienda agricola e zootecnica di proprietà della sua famiglia, situata tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi, in contrada San Cimino.

L’incidente e i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, Andrea si trovava nei pressi di una stalla, quando è stato colpito da un trattore in movimento. Il mezzo agricolo era impegnato in una manovra, ma non è ancora chiaro chi fosse alla guida al momento dell’incidente.

I familiari hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati un mezzo del 118 e un elicottero, ma per il ragazzo non c’era già più nulla da fare.

Indagini in corso

La dinamica del dramma è ancora al vaglio dei carabinieri, che hanno avviato un’indagine per chiarire le responsabilità e ricostruire esattamente quanto accaduto. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi: sarà fondamentale stabilire chi stesse utilizzando il trattore e se vi fossero condizioni di sicurezza adeguate.

La stessa modalità

Solo pochi anni fa, un incidente simile ha portato alla morte di un bambino di due anni nella provincia di Napoli. Il piccolo era in un terreno agricolo di proprietà della famiglia, a Casalnuovo di Napoli, quando è stato investito dal trattore utilizzato dal padre, probabilmente mentre stava giocando nei pressi del mezzo: è morto sul colpo.

Due tragedie nella stessa giornata

Questa è la seconda tragedia avvenuta oggi.