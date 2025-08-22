Tragedia a Catanzaro: bimbo di 2 anni investito e ucciso da un furgone in retromarcia

Una terribile tragedia ha sconvolto il quartiere Janò, nella zona nord di Catanzaro. Un bambino di appena due anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un furgone in manovra. Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, stava rincorrendo il suo cagnolino quando è stato investito dal mezzo che stava facendo retromarcia. Il conducente, ignaro della presenza del bimbo, ha poi ingranato la marcia e si è allontanato dal luogo dell’incidente.

L’incidente

Il dramma si è consumato in pochi istanti. Il bambino era insieme alla madre e si stava muovendo liberamente, giocando nei pressi di casa, quando ha seguito il cane allontanandosi di qualche metro. In quel momento, un furgone stava eseguendo una manovra di retromarcia. L’autista, molto probabilmente senza accorgersi della presenza del bimbo dietro al veicolo, lo ha investito. Solo le urla disperate della madre, testimone della scena, hanno attirato l’attenzione dei passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. L’impatto è stato fatale. Il dolore della madre, sotto shock, ha scosso profondamente l’intera comunità locale.

Il conducente del furgone sotto shock

Il conducente del furgone, rintracciato poco dopo dagli agenti delle volanti, ha avuto un malore appena appresa la notizia dell’investimento. Visibilmente sotto shock, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. A quanto sembra, non si era accorto di aver travolto il piccolo durante la manovra.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche carabinieri e agenti della polizia locale per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il fascicolo d’indagine, al momento aperto contro ignoti, è seguito dalla dottoressadella Procura di Catanzaro. La famiglia della vittima è assistita legalmente dall’avvocato