"Ideologia della razza superiore". L'ultimo delirio di Rula tra Egonu e Sanremo

Il razzismo, il Ku Klux Klan, il regime. Addirittura la "razza superiore". Rula: tutto ok? A leggere il più recente sfogo social della Jebreal abbiamo lì per lì sospettato che la giornalista stesse vedendo un festival di Sanremo parallelo. Diverso da quello realmente in onda su Rai1. Non poteva esserci altra spiegazione di fronte a certe invettive messe in rete dalla scrittrice palestinese in difesa di Paola Egonu. Proprio nei minuti in cui la pallavolista pronunciava il proprio monologo sul palco dell'Ariston, Rula si infervorava con quanti avevano rimproverato la campionessa di aver definito l'Italia un "Paese razzista".

Mentre la Egonu cercava di disinnescare le polemiche provocate da alcune sue recenti affermazioni, la giornalista partiva a testa bassa su Twitter. " Gli offesi dal fatto che Paola Egonu denuncia il razzismo in Italia sono gli stessi che riciclano la retorica del Ku Klux Klan: l'idea che i diritti sono una concessione per cui le minoranze devono ringraziare il regime…è uno dei pilastri dell’ideologia della razza superiore ", scriveva Rula. Parole e argomentazioni assai difficili da comprendere, per quanto prive di senso e pretestuose. Soprattutto per quel riferimento da non credere al suprematismo violento d'America.

Gli offesi dal fatto che #PaolaEgonu

denuncia il razzismo in Italia sono gli stessi che riciclano la retorica del Ku Klux Klan: l'idea che i diritti sono una concessione per cui le minoranze devono ringraziare il regime…è uno dei pilastri dell’ideologia della razza superiore. pic.twitter.com/Y2AaWiEC3a — Rula Jebreal (@rulajebreal) February 9, 2023

E il passaggio sul "regime" da ringraziare? Fatichiamo persino a decifrarne il significato, anche per quella retorica sulle minoranze. E altresì ci sembra assurdo anche quel rimando all'ideologia della razza superiore, totalmente avulso dalla quotidianità del nostro Paese. A chi serve e a chi giova una simile narrazione, così provocatoria e caricaturale? Forse solo a chi intende offendere gli italiani, dipingendoli ancora una volta per quel che non sono.