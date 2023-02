Egonu e la metafora sul razzismo. Poi attacca i giornali: "Io decontestualizzata"

Dopo le polemiche sull'Italia "Paese razzista", serviva gettare acqua sul fuoco. Splash. E infatti Paola Egonu l'acqua l'ha riversata davvero sul pubblico, ma a suon di retorica. Nel monologo pronunciato al festival di Sanremo, l'atleta azzurra ha affrontato il delicato tema del razzismo ricorrendo a una metafora abbastanza eloquente: quella dei bicchieri colorati pieni d'acqua. A nostro avviso, un espediente per prendere la questione alla larga, senza addentrarsi nelle pieghe di un argomento sul quale già si era sollevato un comprensibile e gran polverone.

Il monologo di Paola Egonu a Sanremo

" Quando mi fanno una domanda sul razzismo, mi viene da rispondere così: prendete dei bicchieri di vari colori e metteteci dentro l'acqua. Vedrete che la maggior parte delle persone sceglie il bicchiere trasparente, solo perché il suo colora ha il contenuto più limpido. Eppure, se proverete a bere da uno di quei bicchieri colorati, scoprirete che l'acqua ha sempre lo stesso gusto, fresco e vita. Perché siamo tutti uguali oltre le apparenze ", ha affermato la pallavolista, strappando l'applauso facile al pubblico del teatro Ariston. Toni assai più contenuti rispetto a quelli delle ore precedenti, quando - in conferenza stampa, davanti ai giornalisti - aveva definito l'Italia " un Paese razzista che però sta migliorando ".

Le accuse di vittimismo e l'attacco ai giornali

Peraltro, quella definizione discutibile è stata smorzata dalla Egonu sul palco con un altro passaggio del suo monologo. " Sono stata accusata di vittimismo, di drammatizzare e di non avere rispetto per il mio Paese e questo solo per aver raccontato brutte esperienze che ho vissuto, per aver dimostrato le mie debolezze e paure ", ha affermato la campionessa di pallavolo. Ma quando si parla di "Italia razzista" è comprensibile che qualcuno possa dissentire o quanto meno chiedere conto di quell'accusa così forte. Così era accaduto proprio alla campionessa veneta, che tuttavia - invece di fare un passo indietro - se l'è presa con i giornali cattivoni che avrebbero travisato le sue affermazioni. Ma questo approccio non è un po' vittimistico?

"Io decontestualizzata"

" Spesso in passato sono stata definita ermetica, così nel tempo mi sono impegnata a raccontarmi un po' di più, provando a ridurre al minimo lo spazio di interpretazione. Questo non ha evitato comunque che alcune frasi venissero strappate dal contesto, tagliate, incollate in senso casuale e fiondate sui giornali come titoli usati per far rumore ", ha lamentato la pallavolista. E ancora: " Ho imparato che ogni pensiero, una volta che si trasforma in parola e viene condivisa con qualcuno, non è più sotto il pieno controllo di chi l’ha pronunciata. Questo mi ha ricordato che dovremmo sempre cercare di risalire all'origine ".