Rinviata la gara di hockey donne Finlandia-Canada per il norovirus: ecco quando si giocherà

A poche ore dall'inizio dei giochi olimpici sono già arrivate notizie di rinvio; la partita di hockey su ghiaccio femminile tra Finlandia e Canada si terrà infatti il prossimo 12 febbraio, quando invece avrebbe dovuto essere disputata oggi. Alcune atlete della Nazionale finlandese hanno presentato i tipici sintomi del norovirus e non sono in grado di giocare. Non nelle condizioni in cui si trovano. "Tutti i locali della squadra nel Villaggio Olimpico e alla pista di pattinaggio vengono disinfettati per prevenire la diffusione della malattia. Inoltre, si sta cercando di evitare qualsiasi contatto per il momento", ha dichiarato il medico che segue la Nazionale scandinava, Maarit Valtonen.

Chiaramente non sono stati resi noti i nomi delle sportive ammalate, ma considerata la situazione è stato deciso di rimandare la partita. Si tratta anche di una questione di regolamento: devono essere schierate 17 giocatrici per poter partecipare alla gara. Allo stato attuale, la Finlandia non ha il numero richiesto.

Il norovirus è un virus gastrointestinale altamente contagioso e debilitante, che si presenta con vomito, nausea, crampi addominali e dissenteria. Da quanto sappiamo, ben 13 giocatrici sono risultate infette, oppure si trovano in isolamento precauzionale. All'ultimo allenamento, la squadra contava solo 8 pattinatrici e 2 portieri.

Da qui la decisione di rinviare la gara, così da preservare l'integrità della competizione e tutelare la salute delle atlete.

La speranza è che la Nazionale finlandese possa riprendersi per lo scontro contro gli Stati Uniti, in programma per il prossimo 7 febbraio. Il Canada, invece, debutterà sabato, sfidando la Svizzera.

Quanto alla partita Finlandia – Canada, questa si terrà giovedì 12 febbraio alle 14.30 presso l'Ice Hockey Arena di Milano Rho.