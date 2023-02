Rita Dalla Chiesa e la lezione di vita a Fedez: "Si scusi con Giordano..."

È ormai scoppiato il caso Fedez: già finito al centro di una bufera mediatica dopo lo spettacolo trash con Rosa Chemical a Sanremo, Federico Lucia continua a far parlare di sé dopo essersi scagliato contro Mario Giordano.

Stamani è arrivato il duro messaggio del leader della Lega Matteo Salvini, che si è ovviamente schierato dalla parte del giornalista. Nel corso della giornata odierna si è poi aggiunta anche la parlamentare di Forza Italia Rita dalla Chiesa, che ha voluto dare una lezione di vita al rapper milanese.

"Si scusi con Giordano"

La situazione non è ancora molto chiara. Tornato sui social dopo giorni di assenza, Fedez ha inveito contro Mario Giordano, affermando che un'inviata della trasmissione Fuori dal coro avrebbe contattato alcuni suoi amici di infanzia per ottenere informazioni sul suo orientamento sessuale.

" Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal Coro, siete la cloaca del giornalismo. Perché Fuori dal Coro ha la priorità di fare un'inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale? Forse perché ho mostrato le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? ", ha attaccato il rapper nella sua lunga invettiva.

Più tardi Giordano ha risposto con gran calma alle accuse, smentendo la versione di Fedez. L'atteggiamento violento e irrispettoso del cantante non è però piaciuto a Rita Dalla Chiesa, che ha voluto dire la sua su Twitter. " Credo che #fedez debba chiedere scusa a @mariogiordano5. Per i toni, per l’atteggiamento arrogante, e per quella mancanza di rispetto che si deve, comunque la si pensi, a un grande professionista come lui. Che non si occupa di gossip, ma dei malesseri dei cittadini ", è stato il commento della parlamentare.

Insomma, se Fedez pensa di risollevarsi in questo modo agli occhi dell'opinione pubblica, ha proprio sbagliato strategia. Per onor di cronaca, va detto che qualcuno disposto a prendere le parti del rapper sui social lo si trova ancora, ma sotto il post di Della Chiesa sono stati tanti gli interventi a favore di Mario Giordano.

Il web stanco delle sceneggiate

"Sono d'accordo con lei, Signora Dalla Chiesa... purtroppo assistiamo di continuo a provocazioni inaccettabili e palesemente offensive non solo sui social.., la cosa deve fare riflettere: totale mancanza di tatto... di rispetto verso il prossimo e maleducazione generale ", è il commento di un'utente esasperata. " Il problema è della nostra società perché, in nome di una libertà effimera, abbiamo costruito un modello che consente a persone come Fedez questo ascolto mediatico ", aggiunge un altro internauta.

"Fedez non chiederà mai scusa a @mariogiordano5 semplicemente perché non ha l'umiltà di riconoscere di aver sbagliato, pensa di essere onnipotente, di aver sempre ragione, mi chiedo che esempio sarà mai per i suoi figli, mah... ", afferma con amarezza un follower.

" Sono rimasto basito dalla cieca violenza e volgarità espressa in quel video. È l'arroganza immatura di uno che vola troppo vicino al sole e che è destinato, come la storia umana insegna, ad una caduta verticale ", sentenzia un altro.