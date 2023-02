"Invoca la libertà e poi insulta". Salvini asfalta Fedez

Anche Matteo Salvini si schiera dalla parte di Mario Giordano dopo l'attacco gratuito subito da quest'ultimo nelle scorse ore da parte di Fedez. Il cantante aveva puntato il dito contro contro il conduttore di "Fuori dal coro" per il fatto che, secondo lui, un'inviata della trasmissione televisiva avrebbe tentato di ottenere informazioni sul suo orientamento sessuale facendo pressioni su alcuni amici di infanzia. Una questione, questa, che ha iniziato a conquistare sempre più spazio sul web per via di quanto accaduto a Sanremo.

L'attacco di Fedez

Fedez aveva scelto di utilizzare Instagram per lamentarsi di queste presunte ingerenze. "Una giornalista ha contattato tutti i miei amici di infanzia per chiedere se io sia gay" , ha raccontato ai suoi followers il cantante tramite una Storia. "Non sono gay, non avrei problemi a dirlo se lo fossi". L'obiettivo è la trasmissione condotta da Mario Giordano. "Ho facilitato il lavoro di una giornalista di Fuori dal Coro che ha contattato tutti i miei amici di infanzia chiedendo se fossi omosessuale o se avessi cose da nascondere" , ha proseguito. "Cara giornalista, non sono omosessuale. Se lo fossi, lo direi" , ha aggiunto, prima di affondare il colpo direttamente contro il conduttore del programma. "Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal Coro, siete la cloaca del giornalismo. Perché Fuori dal Coro ha la priorità di fare un'inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale? Forse perché ho mostrato le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti?" , ha concluso provocatoriamente.

La replica di Giordano

Il giornalista di Mediaset, certo del fatto suo, non si è scomposto e ha rispedito al mittente le accuse rivolte a lui e alla sua trasmissione televisiva. "Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale" , ha replicato Giordano tramite il profilo Twitter del programma di Rete 4. "Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulle case occupate, e nessun servizio su di te" , ha aggiunto in conclusione, "per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti".

La difesa di Salvini

Anche il vicepremier Matteo Salvini si è schierato dalla parte del giornalista. "Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende" , ha scritto il ministro dei Trasporti in un post su Facebook. "Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita" , ha concluso.