Rivelazione choc su migranti e ius soli, Pd in fumo e Soumahoro: quindi, oggi...

- Bentornati su questa rubrica, dopo un paio di settimane di meritate vacanze. Se ve lo state chiedendo la risposta è no: non mi siete mancati. Inutile mentire. Nel senso che stavo decisamente meglio al mare in Croazia che qui alla scrivania a scrivere. Ma di qualcosa bisogna pur campare.

- Arriviamo alle cose serie. Oggi c’è una notizia che è passata sostanzialmente in sordina ma che dovrebbe interessarci, anzi: dovrebbe interessare al Pd. Il medico di Lampedusa, non un cattivo fascista legista melonian puzzolente, fa sapere che le donne incinte che sbarcano sull’isola “pensano che in Italia ci sia lo Ius Soli”. Forse vengono ingannate dagli scafisti, forse si auto-convincono: poco importa. Il punto è che cercano il Belpaese per rendere i figli cittadini italiani, all’istante, con tutto quello che comporta. Comprensibile, sia chiaro. Ma discutibile. Il Pd dovrebbe forse leggersi le dichiarazioni del dottor Francesco d’Arca e finalmente ammettere che sì: lo Ius Soli favorirebbe le migrazioni clandestine. Non ci voleva un genio per capirlo, ma chissà se basterà la rivelazione del medico di Lampedusa.

- Torna Soumahoro, va a Lampedusa e al solito fa la morale al governo per come sta gestendo la crisi migratoria. L’attivismo a scoppio ritardato di Soumahoro fa sorridere. Al deputato con gli stivali chiediamo: ma se già adesso l’hotspot scoppia, ci spiega come potrebbero migliorare le cose se applicassimo il teorema di sinistra delle porte aperte a tutti?

- La Reuters rivela che l’Unione Europea ha messo nero su bianco in un report il rischio che, a causa delle folli politiche green - varate dalla stessa Ue -, i Paese membri finiscano col diventare dipendenti da Pechino per le batterie elettriche. In pratica cadremo dalla padella di Putin (gas) alla brace di Xi Jinping (elettrico). La buona notizia è che se ne sono finalmente accorti pure loro. Quella cattiva è che difficilmente faranno passi indietro sufficienti per tornare sulla retta via. Speriamo nel voto alle europee…

- Dopo il varo del decreto Caivano, un baby pusher a Frosinone ha ricevuto per la prima volta un “avviso orale” dopo che l’hanno pizzicato con della droga addosso. Le agenzie scrivono che si tratta della nuova “linea della tolleranza zero”. Ora: leggo sul sito della polizia che per avviso orale si intende “il provvedimento con il quale il Questore avvisa oralmente il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge. Si tratta di una misura che non ha scadenza”. Bene. Però questo soggetto era già stato colpito da un Daspo urbano e ha a suo carico una denuncia per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Mi spiegate cosa dovrebbe infischiargliene dell’avviso orale?

- Un leghista a Pontida propone di “cedere Lampedusa all’Africa” per fermare il flusso dei migranti e, giustamente, il sindaco (leghista) si infuria. Se era una boutade, meglio riderci su. Se era una proposta seria, invece, suggerisco una modifica: anziché cederla all’Africa, sarebbe più intelligente affidarla alla Francia. Solo così risolveremmo davvero i nostri problemi: il primo approdo sarebbe un territorio di Macron, voglio vedere poi cosa direbbe il ministro Darmanin.

- Varato il decreto legge sui migranti. Bene l’ampliamento del tempo di permanenza nei Cpr e tutto il resto. Però dico però: non è bastato in passato e non basterà oggi. La chiusura ha funzionato solo con un buon mix tra strategia Minniti e strategia Salvini. Bisogna tornare lì, però non è così semplice. Per questo il Belpaese arranca.

- Dopo le prof accoltellate e prese a palinate, finalmente il governo interviene sul voto in condotta a scuola. Chi prende meno di 6, verrà bocciato. Chi prende 6, verrà rimandato a settembre. Chi prende 7 o 8 potrebbe non ottenere il massimo dei crediti che poi concorrono a fare media nel calcolo finale alla maturità. Bene così. Immagino gli studenti in protesta e ci saranno sicuramente delle okkupazioni. Ma chi se ne frega: chi impallina una prof non può essere promosso coi massimi dei voti in condotta. Grida vendetta. Ed è giusto intervenire.

- Secondo la Cassazione, “il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di violenza sessuale la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga in itinere una manifestazione di dissenso”. Tradotto: se Franco inizia a fare sesso con Gina, deve assicurarsi che Gina sia consenziente all’inizio, a metà e pure alla fine del rapporto. Se a un certo punto si sveglia e decide di dire “di no”, bisogna fermarsi. Tra un po’ saranno considerati fortunelli i malcapitati che soffrono di eiaculazione precoce: meno tempo, minore il rischio di finire in carcere. Domanda: ma se il “no” arriva poco prima dell’orgasmo, che fare?

- Che nel Pd litighino anche per la questione cannabis mi fa spisciare dal ridere. Allora: la correntona di Bonaccini sta cercando di terremotare con tutti i mezzi la malmessa segreteria del Pd. E ha deciso di farlo pure picconando uno dei cavalli di battaglia della “nuova generazione dem”. Sapete cosa fa sganasciare dalle risa? Che uno dei sostenitori della canna libera è Mattia Santori, la sardina, quella che ha permesso proprio a Bonaccini di ri-vincere in Emilia Romagna. Capite come sta messo male il Pd?