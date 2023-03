Rocco Casalino e Baudelaire, un selfie all'ombra di Maurizio Costanzo. Le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

L'inquisizione non vince sempre

Tanta e tale è stata la protesta che la censura a Roald Dahl è uscita talmente azzoppata da non riuscire a camminare. Contro la censura postuma a Roald Dahl si sono mobilitati intellettuali di ogni estrazione e pensiero, gente sui social media, persino la Regina Camilla. E alla fine la versione originale resterà. Alzare la propria voce serve. Non rinunciamo mai a far vibrare ciò che pensiamo risuoni con verità.

Un Signore degli Anelli woke?

… e quindi è meglio prepararsi a non tacere. È stato annunciato che usciranno nuovi film del Signore degli Anelli. E vista la strumentalizzazione ideologica che viene abitualmente fatta negli ultimi anni del genere fantasy bisognerà aspettarsi una versione in cui Frodo è in realtà indoafricano e va al monte Fato per concludere la transizione per diventare Froda. Stiamo pronti a ribellarci.

Proteggiamo almeno i bambini

E a proposito di indottrinamento, quest'onda non sembra risparmiare neanche i bambini: nel mondo anglosassone si è arrivati ben oltre la soglia della tollerabilità. Ogni giorno spuntano filmati di eventi in cui si spingono i bambini a diventare non binari o a desiderare un cambio di sesso, o li si espone a una propaganda sessualizzante. Quest'ondata che viene dal mondo anglosassone va fermata e chi oggi ha il potere in Italia ha il dovere di fare la propria parte.

Ci saranno ancora posti di potere per i maschi?

Il nuovo presidente della Corte di Cassazione è Margherita Cassano, a cui facciamo le migliori felicitazioni. E con lei sono donne il presidente del Consiglio, la leader dell'opposizione, il presidente della Corte Costituzionale, il presidente della Commissione europea, il presidente della Banca centrale europea. Praticamente ogni organo dotato di reale potere. Ricordiamocelo la prossima volta che sentiremo una rabbiosa femminista radicale in cerca di potere sostenere la falsa tesi del “questo non è un paese per donne”.

Rocco Casalino e Baudelaire

É tornato in pista Rocco Casalino, il Vermilinguo per rimanere nel Signore degli Anelli, di Conte. Alla trasmissione Belve con la sua consueta umiltà ha sfoggiato la sua sfolgorante cultura. Una cultura così profonda – lui capisce il senso delle cose, dice con orgoglio – che è riuscito a citare Madame Bovary, che è un romanzo di Flaubert, come poesia di Baudelaire. La confusione è tanta e tale che qualunque commento suona come un accanimento. È vero che vado dicendo in ogni dove che siamo tutti poeti. Spero che Casalino non mi faccia ricredere.

Un selfie non scomoderà il povero Maurizio Costanzo

Ha fatto molto discutere il selfie chiesto a Maria De Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo. La De Filippi non sembra essersi scomposta alla richiesta, ma il web è insorto. Chissà che ne avrebbe detto Costanzo... Di certo la cosa non può sorprendere: in un mondo in cui la presenza dei media è diventata così capillare, neppure i momenti del dolore più intimo sembrano riuscire a sfuggire alla logica della comunicazione di massa. Ciao, Maurizio.