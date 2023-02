Chiedono selfie con Maria De Filippi alla camera ardente: bufera sui fan

Un selfie con Maria De Filippi nel giorno più doloroso per quest'ultima: quello del cordoglio. Una foto ricordo (di pessimo gusto) a pochi metri dalla bara di Maurizio Costanzo. L'ossessione presenzialista dell'autoscatto ha purtroppo prevalso, travalicando il buon senso e la pietas. Tra le persone sfilate alla camera ardente del popolare conduttore tv, allestita in Campidoglio, c'è anche chi ha approfittato dell'occasione per chiedere una fotografia alla moglie del defunto. Prima una stretta di mano con le condoglianze dovute, poi quella richiesta inopportuna accompagnata dal successivo scatto.

Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente pic.twitter.com/SZ3U6DYm59 — Local Team (@localteamtv) February 26, 2023

"Possiamo farci un selfie?". Qualcuno lo ha chiesto davvero a Maria De Filippi. E lei, con discrezione e garbo, ha acconsentito, avvicinandosi ai fan con quei suoi occhiali scuri indossati per celare con pudore la commozione. Qualcuno dirà che questo è il prezzo della popolarità, di quell'effetto che trasforma i protagonisti del piccolo schermo in persone a noi vicine. Quasi di casa. Ma l'empatia e il rispetto del dolore altrui non dovrebbero mai venire meno, soprattutto in occasioni in cui il lutto mostra il volto più umano e fragile di chi lo sta attraversando. Per questo le immagini degli sporadici selfie alla camera ardente di Maurizio Costanzo hanno suscitato indignazione, soprattutto sui social network.

Tra i commenti più severi espressi sulla circostanza, quello di Rita Dalla Chiesa. "Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre", ha scritto sui Twitter la deputata di Forza Italia ed ex conduttrice Mediaset. Uno sfogo spontaneo per quelle scene che in molti hanno ritenuto poco rispettose della luttuosa situazione. "Chiedere un selfie in questa circostanza è fuoriluogo, irrispettoso e disumano. Maria prima di essere la De Filippi è una moglie che ha appena perso il marito", ha osservato un altro utente. E un altro ancora: "La gente così mi fa così ribrezzo e paura allo stesso tempo. Ma come si fa a chiedere un selfie a maria in quel momento e in quel luogo. Ma il rispetto, l'educazione e il buon senso dove stanno?".

Questa è’ la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #Costanzo pic.twitter.com/tSBYzPMf9a — rita dalla chiesa (@ritadallachiesa) February 26, 2023

Nel secondo giorno della camera ardente sono state centinaia le persone passate secondo nella sala della Protomoteca per tributare il loro ultimo saluto al popolare conduttore romano scomparso lo scorso 24 febbraio. Tanti mazzi di fiori lasciati accanto al feretro, ma anche due sciarpe della Roma, piccole raffigurazioni di tartarughe (animale portafortuna del giornalista) e un vassoio di dolcetti.