"Mi piace Madame Bovary...". La gaffe di Casalino a Belve fa impazzire i social

Dalla politica alla vita sentimentale, Rocco Casalino si è raccontato a tutto tondo a "Belve". Il portavoce di Giuseppe Conte si è sottoposto alla raffica di domande pungenti di Francesca Fagnani, trovandosi spesso in difficoltà. In particolare, un siparietto è diventato virale nel giro di poche ore: il riferimento è alla clamorosa gaffe su Charles Baudelaire, tra i suoi poeti preferiti.

L'incredibile gaffe di Casalino

Nel corso della sua carriera politica, Casalino ha sempre tenuto a porre l'accento sul suo percorso di studi, arma fondamentale per rispondere al frivolo passato gieffino. La Fagnani ha dunque citato una sua recente intervista a dir poco pomposa e autocelebrativa: "Mi dica i suoi classici di riferimento" , il quesito della conduttrice. "Dostoevskij sicuramente. Goethe assolutamente, poi io sono nato in Germania, quindi per noi Goethe è fondamentale. Pirandello, Moravia, Baudelaire...", la replica di Casalino.

La Fagnani ha insistito sul punto: "Mi dica una poesia di Baudelaire a parte 'L'albatros', che la sanno tutti. L'ha detto lei che ha studiato tanto..." . Colto di sorpresa, Casalino prova a salvarsi in corner: "Nel mio lavoro uno dei grandi problemi che ho è la memoria. Anche nella mia facoltà, Ingegneria, non riuscivo a ricordare le formule e le ricavavo. Non ho una buona memoria, mi arrendo. Non ricordo neanche le cose che leggo". "Non ricordo le poesie di Baudelaire ma ricordo il senso delle cose" , ancora Casalino. La Fagnani prova dunque a mettere una pezza: "Andiamo avanti...". Ed ecco il coup de théâtre: "Aspetta, adesso ricordo Baudelaire: 'Madame Bovary'?" , la sentenza dell'ex gieffino. La conduttrice semplicemente sbigottita: "Ma come 'Madame Bovary'? Guardi, sta peggiorando la sua situazione. Io farei finta di niente" . "Madame Bovary" è infatti uno dei romanzi più importanti di Gustave Flaubert.

Scoppia l'ironia sui social