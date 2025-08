Roma, tenta di rapire una bambina di 7 anni in strada. Arrestato un clochard ubriaco

Momenti di terrore a Roma, nelle vicinanze di piazzale della Radio, dove un uomo ubriaco ha tentato di rapire una bambina di 7 anni mentre si trovava con la madre. Grazie alla prontezza della donna e al tempestivo intervento di alcuni passanti, l’aggressore è stato fermato e arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 44enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti penali, ora accusato di tentato sequestro di persona.

La dinamica

L’episodio si è verificato nella serata del 27 luglio. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, si è avvicinato alla madre e alla bambina, riuscendo per alcuni attimi a strappare la piccola dalle mani della donna. La madre, però, ha reagito con determinazione, riuscendo a recuperare la figlia e a trovare rifugio in un negozio della zona, dove ha chiesto aiuto.

Nonostante questo, l’uomo non si è fermato: ha inseguito madre e figlia, minacciandole con una bottiglia rotta. La situazione ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno immediatamente allertato il 112. All’arrivo dei carabinieri del Nucleo radiomobile, il 44enne era già stato bloccato da alcuni cittadini e dal padre della bambina, accorso sul posto.

Arresto convalidato

I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti e formalizzato la denuncia dei genitori, procedendo all’arresto dell’uomo.

Dopo essere stato condotto in caserma, il 44enne è stato sottoposto a. Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui lain carcere, in attesa del processo.