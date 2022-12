Rubano il bambinello dal presepe del Duomo, i filmati delle telecamere li incastrano

Avranno pensato di fare una bravata senza tenere conto delle conseguenze penali delle loro azioni, ma ora tre ragazzi sono ricercati dai Carabinieri per avere rubato la statua del Bambin Gesù dal presepe allestito nel sagrato del Duomo di Firenze. I giovani sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza che l'Opera di Santa Maria del Fiore, l'istituzione fiorentina che salvaguarda i monumenti di piazza Duomo, ha fatto installare per monitorare la sicurezza nella cattedrale. E ora gli inquirenti sono al lavoro per identificare i responsabili del furto sacrilego.

Il bambinello è stato trafugato la scorsa notte intorno alle ore 4.45. A documentarlo è un filmato delle telecamere di sicurezza, che hanno ripreso quanto avvenuto all'esterno del Duomo, dove ogni anno viene allestito il presepe. Nelle immagini si vedono tre giovani avvicinarsi al sagrato, poi gli obiettivi immortalano uno di loro saltare la staccionata di protezione e prelevare la statuetta in terracotta del Bambin Gesù. Nonostante il buio, le telecamere hanno ripreso i volti dei tre ragazzi, dei quali al momento, però, non si conosce ancora l'identità.

Il presepe del Duomo già bersaglio di vandali

Nella mattinata, quando il furto è stato scoperto, l'Opera di Santa Maria del Fiore ha sporto denuncia ai Carabinieri, che hanno già avviato le indagini per identificare i responsabili. L'unica certezza è che il presepe del sagrato del Duomo di Firenze è finito al centro di numerosi atti vandalici nel corso degli anni. Nel gennaio scorso, quattro giovani avevano danneggiato volontariamente la statuetta del bambinello, scattandosi selfie nel presepe per poi condividerli sui social network. Mentre alcuni anni fa altri personaggi erano stati spostati e nascosti. Atti per i quali l'Opera ha sempre sporto regolare denuncia. Insomma, l'installazione sembra fare gola a molti balordi anche perché rappresenta un pezzo di storia fiorentina. Il presepe è composto, infatti, da pezzi unici in terracotta a grandezza naturale, realizzati a mano dagli artigiani della storica fornace dell'Impruneta e donati all'Opera di Santa Maria del Fiore.

La richiesta del cardinale