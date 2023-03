"Sì, ho un sorrisetto da str...". Travaglio dà ragione a Schlein

" Quel sorrisetto da str*nzo lo detesto anche io, ma mi esce sempre... ". Ci sono voluti dieci anni, ma alla fine Marco Travaglio lo ha ammesso. Nel suo editoriale odierno, il direttore del Fatto Quotidiano è tornato con una certa ironia a commentare un tweet di fuoco che Elly Schlein gli dedicò nel 2013. "Quel sorrisetto del c... che potrebbe avere solo uno str*nzo", scrisse l'allora attivista dem riferendosi proprio a un'espressione del giornalista durante una trasmissione televisiva. E il cinquettio - stranezze della rete - è tornato d'attualità proprio nei giorni scorsi.

Tirato un po' per la giacchetta dai tanti commenti suscitati sui social da quell'inaspettato reperto digitale, stamani Travaglio è tornato sull'argomento assolvendo l'attuale segretaria Pd. "Bisogna sempre diffidare di chi non dice parolacce. E quel sorrisetto da str*nzo lo detesto anche io, ma mi esce sempre fuori quando mi confronto con uno str*nzo o una str*nzata", ha scritto il giornalista, contestualizzando poi l'episodio che in illo tempore fece inviperire Elly Schlein.

Era il 7 marzo 2013 e su La7 Travaglio stava commentando i risultati delle elezioni politiche. In quel periodo i Cinque Stelle erano alla loro prima vera crescita, con il 25,6%, e il Pd discuteva su una possibile intesa con i pentastellati per formare una maggioranza e quindi un governo. Schlein - allora 27enne - in quella fase era in rotta con i vertici dem e avrebbe di lì a poco lanciato il movimento Occupy Pd per contestare le manovre di partito che avevano portato alla bocciatura di Romano Prodi come candidato alla presidenza della Repubblica.

Mentre Travaglio presenziava a Servizio Pubblico, il talk show di Michele Santoro, Schlein lanciava in rete quel tweet infuocato contro di lui. O meglio, contro quel suo "sorrisetto del c...". A distanza di dieci anni il direttore del Fatto ha in sostanza dato ragione a Elly, lasciandosi andare a un'irriverente annotazione. Nel 2013 infatti Schlein constava le modalità di nascita del governo Letta mentre oggi è succeduta all'ex premier alla guida del Pd. La storia - ha annotato Travaglio - "si vendica sempre, con quel sorrisetto da str*nza".